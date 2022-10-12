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雲林百餘甲農田無水灌溉　恐被迫休耕至2023年底　

▲斗南鎮新莊、田頭段一百多甲農田，因倚賴的斗六737號水井已成枯井，導致農民沒水灌溉被迫休耕而苦不堪言。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣議員蔡東富接受民眾陳情，斗南鎮新莊、田頭段一百多甲農田，因倚賴的斗六737號水井已成枯井，導致農民沒水灌溉被迫休耕而苦不堪言。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮新莊、田頭段上百甲農田，原使用斗六737號水井灌溉，因3個月前該水井已抽不出水壽終正寢，已有近30甲農田被迫休耕，其餘70多甲田靠斗六地區和田頭溝的餘水斷續灌溉苦撐。今（12）日縣議員蔡東富和鎮長沈暉勛邀相關單位前往會勘，要求農水署相關單位正視農民無水灌溉疾苦。

位於台一丁線斗南與斗六交界處的斗南鎮新莊、田頭段地界有一百多甲農田灌溉用水系依賴農水署雲林管理處斗六占地737號水井，但今年7月間井突然成為枯井，影響附近30甲農田被迫休耕，其餘70多甲農田則引用斗六地區和田頭溝的餘水斷續灌溉，農民因水量不足而需長時間看顧而苦不堪言。

▲斗南鎮新莊、田頭段一百多甲農田，因倚賴的斗六737號水井已成枯井，導致農民沒水灌溉被迫休耕而苦不堪言。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲737號井因地質關係而有大量淤沙造成管路阻塞，9年來曾進行3次的管路清洗，但仍不見有效改善，在3個月前的今年7月間終告壽終正寢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

農民陳指出，即便免強撐過今年二期作收成，但後續的明年一、二期作是否能順利播種採收，令人憂心出衝，才向縣議員蔡東富陳情反映，尋求解決無水灌溉窘況。

農水署雲林管理處斗六站長林建華指出，737號井原先設在雲林路和久安路口旁，9年前改遷在目前現址挖設500公尺深的水井，不過因地質關係而有大量淤沙造成管路阻塞，9年來曾進行3次的管路清洗，但仍不見有效改善，在3個月前的今年7月間終告壽終正寢，再也抽不出水來而成枯井並閒置至今。

▲斗南鎮新莊、田頭段一百多甲農田，因倚賴的斗六737號水井已成枯井，導致農民沒水灌溉被迫休耕而苦不堪言。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲農水署雲林管理處斗六站長林建華向農民說明目前因年度預算經費的應用因素，可能須在明（2023）年底才能恢復供水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林建華表示，為解決農民供水灌溉，雖計畫在附近水利用地挖井設置新737號井，其所需費用概估約需500萬元經費，不過因年度預算經費的應用，該新井的挖設經費，須編列在明年的預算中方有經費挖設，因此可能須在明（2023）年底才能恢復供水。

縣議員蔡東富指出，依農水署斗六站挖設新井的進度，斗南地界內的一百多甲的農田，將面臨長達三期稻作沒水可供灌溉的窘況，嚴重影響農民生計，因而要求雲林縣政府向農水署和農委會等上級單位反映正視農民沒水灌溉的嚴重問題，建請啟動緊急機制挖設新737號水井；同時農民無水灌溉，是農水署的責任和缺失，因此也建議農委會啟動專案模式，想辦法彌補農民無水灌溉的損失。

▲斗南鎮新莊、田頭段一百多甲農田，因倚賴的斗六737號水井已成枯井，導致農民沒水灌溉被迫休耕而苦不堪言。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲依農水署斗六站挖設新井的進度，斗南地界內的一百多甲的農田，將面臨長達三期稻作沒水可供灌溉的窘況，嚴重影響農民生計。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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