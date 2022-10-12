蔡培慧：依台大標準許淑華就是抄襲　對逢甲結論「百思不解」

▲蔡培慧認為逢甲大學學倫會的審查結果令人不解。（圖／蔡培慧競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

國民黨南投縣長候選人許淑華的碩士論文遭質疑抄襲，逢甲大學學倫會審查結果11日公布，認定未達情節重大須撤銷學位程度，許淑華今天也呼籲外界尊重學術專業認定；但民進黨對手蔡培慧今天二度回應，認為依台大標準，許淑華的論文就是抄襲，對逢甲大學學倫會的決議「百思不得其解」。

蔡培慧昨於逢甲學倫會結論出爐後表示，依照台大的標準、正常的標準，內容相同超過20%就算抄襲，許淑華的論文多則百分之七十幾、少則百分之二十幾，「當然是抄襲啦！」她今天再度強調依相關標準認定，許淑華論文抄襲係屬事實，對逢甲大學學倫會的結論感到不解。

至於許淑華於昨天第一時間發表聲明：「歷經波折終於還給清白公道」、「清白一直都在」，蔡培慧表示，「我們也覺得有趣」，因為逢甲大學也提醒她的論文有瑕疵、不當之處，該檢討就檢討、該改善就改善，跟清不清白無關。

蔡培慧批評，許淑華背後無論是被列為治平專案對象的競選後援會召集人，或是過去也有一些暴力案件爭議的競總副主委林昆熠，「最近還想來查我的車號」，種種跡象都反映許淑華跟清白二字扯不上關係。