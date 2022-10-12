柯文哲挨批「對不起台北市民」　黃珊珊嗆：花敬群變陳時中總幹事

▲黃珊珊新創政策記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

內政部次長花敬群11日表示，台北市政府在大巨蛋避難層認定前後反覆，幾經內政部催促才敢表態，且排煙檢測是遠雄遲不願依據國家標準提報，柯市府又屢屢保庇，遲至上個月配合才能審查通過。無黨籍台北市長參選人黃珊珊12日回應，花敬群已變成民進黨台北市長參選人陳時中的競選總幹事，一直在做政治操作。

台北市長柯文哲過去屢次為大巨蛋防火避難性能審查卡關一事與花敬群隔空互槓，11日再談台灣燈會得繞過大巨蛋時，態度卻顯異常低調，但仍舊批評內政部防火避難性能審查審了1年半。

花敬群11日晚間在臉書透露，北市府在大巨蛋避難層認定前後反覆，幾經內政部催促才敢表態；排煙檢測則是遠雄遲遲不願依據國家標準提報，柯市府又屢屢包庇，遲至上個月才肯配合，今天才能審查通過；涉及重要公共安全的事情，一切審查都有法令規定與標準，沒有人可以違法，「北市府與柯文哲面對大巨蛋議題的荒腔走板，實在對不起台北市民。」

▲花敬群11日晚間批評，台北市長柯文哲面對大巨蛋議題的荒腔走板，實在對不起台北市民。（圖／翻攝自花敬群臉書）

針對花敬群批評柯市府包庇遠雄拖延，曾任台北市副市長的黃珊珊12日於新創政見記者會回應，「花敬群現在也是成為（陳時中）競選總幹事之類的吧？」

黃珊珊指出，此案送過去已經一年多，如果中央內政部審查、台建中心審查完畢，內政部要核備，若核備有意見可早點說，但一年多無聲無息，一直吵哪裡是避難層，本來稱地方政府可以認定，後來又說有疑義要補資料，這些都是討論避難層部分，從來沒有討論到排煙，「有問題的話可以一次說清楚，到底誰在操作？」

黃珊珊提及，台北市民已為大巨蛋付出太多代價，現在就是要讓其安全完工，沒人要內政部對審查放水，但也不能第一次講6個意見，第二次突然變成60多個意見，市民都希望此案能盡快享用，240多億的土地一直閒置也不是辦法；若依照北市府協商結論，遠雄開門後營收1000元、北市府收6元來看，早點營運對市民最有利，不要再做政治口水。

最後，黃珊珊批評，花敬群目前為止可能還不知道前面的問題，「我認為他一直在做政治操作。」