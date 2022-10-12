快訊／「韓流」吹到台北市！　蔣萬安、韓國瑜最快有望20日同框

▲韓國瑜於近期復出，與柯志恩替許采蓁站台。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者袁茵／台北報導

仍擁有極高聲量的國民黨前高雄市長韓國瑜近期復出，與高雄市長參選人柯志恩同框，一同替前高雄市議長許崑源的女兒許采蓁競總成立大會站台，引發外界好奇韓國瑜會不會到台北輔選，並與台北市長參選人蔣萬安同框。台北市議員秦慧珠12日預告，20日競總成立大會同時邀請韓國瑜、蔣萬安出席，兩人可望同台。

秦慧珠12日拋出一張圖片預告，將於10月20日上午10時30分在民生公園羽球場舉辦競總成立大會，只見邀請名單當中，出現了蔣萬安、前台北市長郝龍斌、中廣董事長趙少康等名字，但還有邀請擔任候選會總顧問的韓國瑜。

秦慧珠接受電訪時表示，自己與韓國瑜是好朋友，曾一起當過立委，兩人每天都會透過LINE聯絡，對方還常常傳笑話給她看，所以才邀請韓國瑜擔任後援會總顧問；蔣萬安則是因為與她合掛競選總部，所以大家才會湊在一起，目前尚不確定蔣萬安、韓國瑜兩人交情。

秦慧珠指出，蔣萬安確定會出席，但韓國瑜還不確定，因為對方已有先拍攝錄影帶做準備，尚不確定能否抽出時間，加上此次將是蔣、韓兩人首次在媒體前見面，政治效應很大，相信雙方都是聰明人，會選擇參加與否。

至於是否希望蔣、韓兩人碰面，使「韓流」氛圍來到台北市？秦慧珠回應，自己受到很多台北市韓家軍的支持，相信韓家軍要支持她或蔣萬安都不成問題，但她無法預測「韓流」與否。

▼台北市議員秦慧珠20日舉辦競總成立大會，韓國瑜、蔣萬安有望同框。（圖／秦慧珠提供）