陳時中站路口拜票犯「這三大」禁忌　媒體人：政二代幕僚玩死老闆

▲陳時中首度前往內湖站路口揮手致意，被居民嗆吵死了。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中今日上午啟動首場站路口行程，不到8點就在內湖民權東路及金湖路口向上班車流揮手拜票，豈料卻因聲音過大，遭到附近居民痛罵「吵死了王八蛋」。對此，資深媒體人羅友志表示，陳時中站路口拜票犯了三個大忌而不自知，看他站路口的模樣，「就知道民進黨政二代幕僚是怎麼玩死自己老闆的。」

陳時中12日上午首次參與站路口拜票行程，包括立委莊瑞雄、黨部主委張茂楠、內湖在地市議員江志銘、李建昌、市議員參選人王孝維、何孟樺、吳郁瑾等人皆同行，民進黨青年部也號召青年到現場高呼「支持18歲公民權，台北挺青年」口號。豈料，拜票過程有一名內湖居民，疑似因不滿拜票音量過大，從對面高樓探頭大罵「吵死了！王八蛋」，陳時中陣營則立即用麥克風隔空道歉。

對此，羅友志稍早透過臉書發文指出，陳時中犯了幾個大忌而不自知，看他站路口的模樣，就知道民進黨政二代幕僚是怎麼玩死自己老闆的。羅友志表示，陳時中拜票團隊第一個失敗的點就是「在路口一字排開」，不知道哪個參選人誰是誰；再者，在社區前面用大聲公打擾民眾，又是一大失敗；第三，普通參選人站路口拜票是增加知名度，但像陳時中這種有知名度的參選人站路口宣講，「根本是浪費時間，失敗中的失敗！」

而陳時中結束站路口行程後接受媒體聯訪時表示，站路口並向大家拜託、請託是選戰計畫的一部分，不過重點是18歲公民權，全力挺青年是這次要表達的主題；至於有居民反彈聲音，他強調，各黨都會這樣站路口拜票，但之後會將盡量音量放小，不要打擾到大家。

▲陳時中站路口拜票，不支持民眾於陽台嗆聲。（圖／記者黃國霖攝）