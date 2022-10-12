鄭運鵬上會期立院零提案+四度缺席　張善政送一句話

▲國民黨桃園市長參選人張善政12日受訪時表示，「選前不缺席、選後就躺平」，是他給鄭運鵬的一句話。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦強調鄭運鵬在桃園從未缺席，反而是張善政唱衰桃園且缺席了8年；張善政12日受訪時表示，鄭運鵬在立法院上個會期零提案，最近質詢又四度缺席，「我想給他一句話，選前不缺席，選後就躺平」。至於鄭文燦批評他唱衰桃園，他認為這是綁架桃園市民的情緒勒索，市民如何能好好監督市政，難怪市政都不會進步。

張善政今天上午出席八德區競選總部暨婦女後援會成立大會，會後受訪時指出，鄭運鵬委員在立法院上個會期是零提案，最近的立院質詢又四度缺席，想給他一句話，「選前不缺席，選後就躺平」。

至於鄭文燦市長說他唱衰桃園，「我最近指出來桃園許多問題都是事實，目的也是為桃園好，鄭文燦卻說我唱衰桃園，我覺得這是綁架桃園市民的情緒勒索。如果他用這種態度面對，桃園市民如何能夠好好的監督市政，難怪桃園市政都不會進步。」

▲國民黨桃園市長參選人張善政（12）日出席八德競選總部與婦女後援會成立大會，前八德市長張春松呼籲支持者力挺張善政。（圖／張善政競辦提供）

最近藍營婦女後援會成立的數量變多會有相關婦女政見？張善政說，最近會提出相關婦女政策，未來上任以後，會對桃園局處做個盤點，要成立婦幼局，照顧婦女或是學前兒童，讓他們福利更受到重視與保障。相關細節明天會開個記者會，再向大家報告。

對於鄭寶清呼籲鄭運鵬辭職參選，張善政說，這是鄭運鵬自己要做的決定，拿個對比給大家參考，蔣萬安在台北市參選市長，但他在立法院有缺席嗎？沒有。所以地方上選民平常看不到鄭運鵬，也找不到鄭運鵬，立法院那邊又完全缺席，這樣的表現怎麼樣才會讓市民放心，說他是可以選市長的人選嗎？

有藍營市議員參選人指出，鄭運鵬違反7天自主健康管理防疫規定，但鄭強調這7天快篩都只有一條線，也不聚餐，戴口罩與保持距離；張善政說，防疫的規定是白紙黑字，他就是輕忽防疫。「我們看陳時中，看鄭運鵬，還有鄭文燦，我給他們個綽號是北桃三結疫，疫是疫情的疫。」

此外，鄭運鵬針對農委會在10月20號拿出研究報告書面資料，並且說明清楚？張善政強調，「前陣子說我這計劃沒有機密，是陳吉仲自己講的，最近又說這計劃涉及營業機密，這也是陳吉仲自己說的，我這個計劃坦坦蕩蕩，經得起檢視。倒是我要回頭來問我們的陳吉仲，最近有人說你過去很多研究計劃都涉及抄襲，是不是應該用檢視我張善政的標準來檢視你自己。我要呼籲過去給過陳吉仲經費的，不管是農委會、國科會，你們為讓納稅人的錢有個交代，是不是也應開始開始檢視陳吉仲過去所做的計劃，有沒有涉嫌抄襲。」

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