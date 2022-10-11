4歲兒面前被3公尺鯊魚攻擊　三寶爸全身血獲救「手臂幾乎被扯斷」

▲男子在兒子面前被鯊魚攻擊。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

澳洲38歲男子派克(Robbie Peck)在黑德蘭港(Port Hedland)用魚叉捕魚時，在4歲兒子面前被一條近3公尺長的公牛鯊攻擊，導致一條手臂幾乎被扯斷，全身是血的他後來好不容易回到岸上，被目睹慘案的兒子稱讚十分勇敢。

事件7日上午11時30分左右，發生在距離黑德蘭港岸邊約11公里處海中，身為三寶爸的派克，帶著兒子與朋友到當地遊玩，當他手上拿著剛捕到的魚正想要回到船上時，一條巨大公牛鯊突然咬住他的手臂和手腕。

A Port Hedland father who survived a shark attack remains in a stable condition tonight after undergoing surgery at Royal Perth Hospital.



Doctors were able to save Robbie Peck's arm in a delicate operation. @SarahSmith9_ #9News pic.twitter.com/cNbZpkgvOH — 9News Perth (@9NewsPerth) October 9, 2022

派克和鯊魚搏鬥後回到船上，由於距離岸邊有一段距離，醫護人員需要30分鐘才能趕到，姊夫Ben緊急用手邊物品做成止血帶才保住一命，後來送到珀斯皇家醫院(Royal Perth Hospital)接受治療。醫護人員表示，派克的傷勢十分嚴重，左手臂幾乎快被扯斷。

目擊者表示，看到鯊魚至少咬了派克3下，包含肩膀、手臂和手等地方，導致他身受重傷。妻子艾蜜莉(Emily)表示，當時人在船上的4歲兒子目睹派克遭鯊魚攻擊，「雖然過程很激烈，但他為他的爸爸感到驕傲，稱讚爸爸很勇敢」。目前派克仍在醫院接受治療，之後還有可能進行其他手術。