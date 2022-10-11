寵物犬又咬死人！80歲老婦家附近散步　遭2獵犬暴咬陳屍馬路上

▲美國近來連續傳出多起寵物犬咬死人事件。（圖／示意圖／CFP）
記者李振慧／綜合報導
美國加州發生獵犬咬死人事件，80歲亞裔婦女宋韓（Soon Han，音譯）在街道散步時，突然遭2隻阿根廷杜高犬(Dogo Argentino)犬攻擊，重傷的她倒在路邊，在現場被宣判身亡。
聖伯納迪諾郡(San Bernardino County)治安官表示，宋韓7日上午11時左右在博爾迪梅薩(Blady Mesa)家附近散步時，遭到2隻鄰居飼養的阿根廷杜高犬攻擊，被人發現時整個人倒在街上失去意識，當場宣判已經身亡。
警方隨後將狗主人逮捕並且配合調查，調查期間，2隻涉案犬被暫時安置在聖伯納迪諾郡動物管制中心。根據美國養犬俱樂部資料，阿根廷杜高犬是一種十分強壯的獵犬，常在搜救、軍事與警察行動中服務，也是會盡責保護主人的忠犬，但比較推薦給具有管教經驗的主人，而非一般飼主。
美國近來頻傳寵物狗咬死人事件，田納西州上周發生2名年幼孩子被比特犬咬死，死者為2歲女童莉莉(Lilly Bennard)與5個月大男嬰霍勒斯(Hollace Dean Bennard)，媽媽克斯汀(Kirstie Jane Bennard)為了拯救2孩也被咬成重傷，送醫後被宣告身亡，2狗已被安樂死，不幸消息引發許多民眾在網路上表達哀悼。
Two toddlers were mauled to death by the family’s pet pit bulls in Shelby County, Tennessee.— Deniride (@Edirined) October 7, 2022
The mother of the children, Kirstie Jane Bennard, 30, spent “over 10 minutes” trying to fight off the two dogs when they suddenly attacked the 5-month-old boy and the 2-year-old girl. pic.twitter.com/0U5Bh9cNQM
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