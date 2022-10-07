太有心！他把電視搖控器變「阿公喜歡的樣子」　1張照暖爆千人

▲王瑋誼幫阿公改造搖控器。（圖／王瑋誼授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

對老人家來說，現在有許多東西是新事物，但要重新學習的話，可能無法看一遍就會。就有男網友日前在臉書「●【爆廢公社二館】●」發文笑呼，「把遙控器，變成阿公喜歡的樣子。」一張照片讓上千網友讚爆，「淺顯易懂，真用心」、「孝順的孩子」、「這樣老人家看電視就方便多了耶！」

這位男網友文中透露，因為老婆抽中電視，兩人討論過後，決定幫阿公家的小電視升級。但想到一次就要操作2支遙控器，分別是機上盒和電視本體，他擔心高齡92歲的老人家不會用新電器，索性進行大改造，「把遙控器，變成阿公喜歡的樣子。」

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仔細看看照片，可以看到原PO把遙控器整支包起來，只留下「開電視」、「開機上盒」、「頻道切換」、「音量控制」的按鈕，讓阿公阿嬤不用煩惱按錯，或不知道要怎麼開電視。他還曬出阿公拿著2支遙控器的照片，老人家看起來得心應手的樣子，讓不少人都感受到原PO的用心。

▲用不太到的按鍵，都被原PO包起來了。（圖／王瑋誼授權使用）

不過，其實他並不是一開始就想到這個好辦法，男網友告訴《ETtoday新聞雲》，他幫忙裝好電視、教阿公用搖控器後就回家了，過兩天再回老家時，才知道阿公因為還是不會用，已經兩天沒看電視了，「內心覺得很愧疚，頓時突發一想，把遙控器改成這樣，阿公覺得非常滿意開心，簡單明瞭方便使用。」

貼文一出，貼心舉動吸引近7千人按讚，「好讚！超好理解，就算看不懂也知道按這幾個就好」、「這個方式好讚！要學起來」、「我覺得我也需要，三支遙控器根本不知道用哪個」、「這樣的感情最讓人羨慕。」還有網友開玩笑直呼，「阿公想知道的是，按哪個鈕可以解碼！」

至於有許多人建議，可以整合一個遙控器就好，原PO則是笑回，「整合感覺很棒，阿公如果沒適應，再來換這個」、「改天進化，目前阿公適應良好，手握兩支遙控器，有君臨天下的霸氣。」也在留言處流露感性一面，「如果剛好沒有年輕人在旁邊，他們會很無助」、「愛要及時，有空就多陪長輩哦！」

▼王瑋誼透露，阿公阿嬤都92歲了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）