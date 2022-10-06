第4屆台中購物節雙十暖身開跑　油電車豪宅3億現金等你拿

▲第4屆台中購物節雙10暖身開跑，油電車豪宅3億現金等你拿。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府第4屆購物節將在10月26日起跑直到12月24日，經濟發展局在10月10日至25日先暖身登場，這次聯合文化局、觀旅局等局處重疊舉辦活動，用意就是要聯合行銷台中市，將整個城市打造成一座大型shopping mall，「開心買、買開心」，暖身期間天天抽現金、周周抽70吋4K電視，壓軸還有百萬油電車，正式活動則有精品好宅和總值逾3億元現金等大獎，而且還新增線上兌獎功能，隨時查詢有無中獎。

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經發局長張峯源表示，台中購物節去年締造291億元的消費總額，成績六都第一，APP下載人次高達109萬，為店家們帶來有感的經濟成長，傲人成績也讓市府團隊絞盡腦汁，決定要在第4屆吸引更多店家一起來拚經濟，將台中市打造成一座大型的shopping mall，今年超過17萬店家合作。

為期16天的暖身活動，不少店家也提供精美禮品，包括薰衣草森林4人免費入園票、心之芳庭3人免費招待券、旺來蓁展蛋捲、陳允宝泉的小時光禮盒、購物節紀念悠遊卡、甲文青500元抵用券、歐客佬的沖泡掛耳專用杯、恩霖生技的好讚益生菌、希望綠豆湯的500元折價券、十二月集團的500元抵用金、寶格的冰淇淋禮盒、旅禾泡芙的豪華套餐、華剛茶業的四季春韻、廣三SOGO的500元禮券、台中魚市場的石斑魚、易鼎活蝦和厝秘各提供500元折價券。

10月29日壓軸是抽1輛百萬Toyota油電車、晶璽生活館的酷跑機，永慶慈善基金會也提供50萬元現金作為公益抽，鼓勵民眾到庇護工場、視障按摩據點消費，幫幫弱勢族群。

張峯源表示，購物節活動期間，觀旅局舉辦花毯節、糕餅節、文化局也有樂器節、國際爵士音樂節，各局處一起辦活動，一起行銷台中市，讓台中成為民眾最愛買、最愛玩、最愛來的富市城市。