　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

橘色惡魔表演大勝北一女？醫嘆「diss沒意義」：傳統不見得不好

▲▼日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

▲日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

記者閔文昱／綜合報導

雙十國慶大典10日登場，今年表演環節中，最多人討論的是被稱為「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏部，他們精湛的演奏實力讓人看了瞠目結舌，不過也引發網友比較心理，認為北一女樂儀旗隊過於僵化不夠活潑。對此，有醫師就直言，「diss北一女很沒意義」，因為傳統不見得什麼都不好。

由醫師經營的臉書粉絲專頁「安東尼蘇的救命救急暗黑閒話」發文表示，在日本「橘色惡魔」來訪後，很多人開始「自省」為何台灣沒辦法培養這類的樂儀隊，甚至批評以北一女為首的樂儀旗隊過於僵化不夠活潑之類的，不過他覺得diss（攻擊）北一女很沒意義，「你們從小看到大，覺得很老套很僵化的東西，沒看過的也覺得很新奇啊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼國慶大會暖場表演 北一女中樂儀旗隊 台南武陣 惠恕仁 吳釗燮。（圖／記者周宸亘攝）

▲北一女中樂儀旗隊。（圖／記者周宸亘攝）

醫師舉例，就像中正紀念堂的衛兵交接，這是觀光客，特別是日本高中畢業旅行來台灣必看的景點，「但這不是充滿黨國色彩嗎？這不是非常僵化不活潑的東西嗎？」因為這是人家沒有的東西，所以對他們來說這很新奇，很值得拍照回去炫耀，在地人看自家東西，怎麼看都覺得沒新意，這很自然的。

醫師指出，北一女儀隊常常出國表演，同樣也會獲得外國人喝采，如果複製一個橘高校在台灣，那也只是承襲人家已經有的東西，「那跟放一個薑母鴨在鯉魚潭是一樣的意思。」他總結，傳統不見得什麼都不好，「過去的包袱在自省過後仍然能發揮它的價值。」

▲橘高校與北一女合照比愛心，其中一名害羞男學生意外成為討論焦點。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

▲橘高校與北一女合照比愛心。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

醫師在留言處補充，民眾如果看了不舒服，希望北一女改變傳承幾十年的傳統，那也應該先問過人家的意見，「我相信大多數樂儀隊成員還是以自己的傳統為榮，就算要她們朝更活潑的方向發展，也是要她們自發性的檢討，旁人實在不需要大聲嚷嚷。」另外，他也相信京都橘來台只是為了「交流」，而不是用來作為貶低另一個表演團體的工具。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►花蓮福康飯店「雙人1泊1食2599元」！限量30組、小旅行首選

ET快訊
台積電重摔36.5元創紀錄　單日市值蒸發9464億元
房客退租留下「惡臭地獄」！對比照網崩潰
她肚子狂冒呱呱聲！醫照X光...確診大腸癌
快訊／男偶像「酒駕毀事業」宣布退團！
小禎遭Ella媽虧首露面　高EQ回應「重現人妖之夜」
公園直接激情活春宮！　36歲男GG了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

橘色惡魔表演大勝北一女？醫嘆「diss沒意義」：傳統不見得不好

首2例「莫德納次世代」接種後死亡通報！皆6旬長者　最新不良事件曝

3生肖越老財運越強　貴人相助爽翻身下半輩子吃穿不愁

周年慶開打　南紡閃耀8周年20％現金回饋稱霸台南

兄弟差2小時出生「多當8個月兵」　他求安慰被網罵翻：是多玻璃啊

疫情延燒校園「單日+9204」　 累計逾68萬例確診

【英語多益通】蘋果「充電器」時代結束？學三種charge的用法

他聽女友「懷孕2月」連夜逃家提分手！原因曝光網心疼：負什麼責？

長榮航空「日本線大降價」　降幅最殺5千元！飛東京1.6萬有找

次世代疫苗打氣旺！診所接種人數暴增　基層醫：年輕人為出國準備

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

橘色惡魔表演大勝北一女？醫嘆「diss沒意義」：傳統不見得不好

首2例「莫德納次世代」接種後死亡通報！皆6旬長者　最新不良事件曝

3生肖越老財運越強　貴人相助爽翻身下半輩子吃穿不愁

周年慶開打　南紡閃耀8周年20％現金回饋稱霸台南

兄弟差2小時出生「多當8個月兵」　他求安慰被網罵翻：是多玻璃啊

疫情延燒校園「單日+9204」　 累計逾68萬例確診

【英語多益通】蘋果「充電器」時代結束？學三種charge的用法

他聽女友「懷孕2月」連夜逃家提分手！原因曝光網心疼：負什麼責？

長榮航空「日本線大降價」　降幅最殺5千元！飛東京1.6萬有找

次世代疫苗打氣旺！診所接種人數暴增　基層醫：年輕人為出國準備

新北市圖「菜市仔」精神食糧快閃書攤　泰山分館推廣食育觀念

台積電單日慘摔36.5元！　謝金河：晶片戰爭台灣會受最大衝擊

今年球季正式結束！吳念庭感性發文　特別感謝辻発彦

台船因彰化艦坐墩失敗事件加大9月虧損　第四季起虧損將可明顯收斂

台積電重摔36.5元創紀錄　單日市值蒸發9464億元

陳時中：有安倍晉三做靠山　日本贈420萬劑疫苗給台灣

70%人睡覺突抖一下！醫揭「3族群常發生」　有這些情況恐是病

大陸CBA防疫防到「不能出賽」　聯盟裁定0:20廣東敗給北控

有策略？藍黨團「觀賽」蔣萬安質詢　他評這點讓蘇貞昌不開火

史書華列10點嗆網軍「雜魚就是雜魚」！林士峰：放大特例詭辯

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

即／東部海域03：25地震！全台有感

A5和牛調包　KID火鍋店店員「道歉1句話」遭網酸

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

女嫁高雄　7年情被越南女大生粉碎

表面有話聊「卻超難交心」星座！網看哭：原來是我難搞

馬尾妹爬象山超壯觀！本尊是最兇女醫

918餘震次數突增4倍！氣象局示警

400年台南「安平古堡」要改名了

好市多洗衣膠囊少一顆！網酸算計掀論戰

他送回收阿婆40公斤廢銅線！聽一句話心寒

更多熱門

相關新聞

橘色惡魔為何這麼強？網揭「1特點」是關鍵

橘色惡魔為何這麼強？網揭「1特點」是關鍵

中華文化總會今年特別邀請有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部來台演出，而昨（10）日雙十國慶大會的表演也獲得一片好評。對此，網路上就有不少人討論到橘色惡魔為何這麼厲害？其中便有網友點出關鍵原因。

蔡英文國慶談兩岸　媒體人評：把硬的藏起來

蔡英文國慶談兩岸　媒體人評：把硬的藏起來

他點蔡英文國慶演說2問題　深藍因一句話火大也沒意義

他點蔡英文國慶演說2問題　深藍因一句話火大也沒意義

橘色惡魔和小綠綠比愛心！帥弟尷尬

橘色惡魔和小綠綠比愛心！帥弟尷尬

送給「橘色惡魔」最後一份禮物　72小時趕製紀念郵摺曝

送給「橘色惡魔」最後一份禮物　72小時趕製紀念郵摺曝

關鍵字：

橘色惡魔北一女

讀者迴響

熱門新聞

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

楊冪暗處環抱「許凱臉埋她巨胸」！親密畫面被偷拍

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

14層都更大樓夾殺5層透天！　建商坦言：不同意戶反悔來不及

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

即／東部海域03：25地震！全台有感

即／許淑華遭爆論文抄襲案　逢甲大學調查結果出爐

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面