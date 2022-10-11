橘色惡魔表演大勝北一女？醫嘆「diss沒意義」：傳統不見得不好

▲日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

記者閔文昱／綜合報導

雙十國慶大典10日登場，今年表演環節中，最多人討論的是被稱為「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏部，他們精湛的演奏實力讓人看了瞠目結舌，不過也引發網友比較心理，認為北一女樂儀旗隊過於僵化不夠活潑。對此，有醫師就直言，「diss北一女很沒意義」，因為傳統不見得什麼都不好。

由醫師經營的臉書粉絲專頁「安東尼蘇的救命救急暗黑閒話」發文表示，在日本「橘色惡魔」來訪後，很多人開始「自省」為何台灣沒辦法培養這類的樂儀隊，甚至批評以北一女為首的樂儀旗隊過於僵化不夠活潑之類的，不過他覺得diss（攻擊）北一女很沒意義，「你們從小看到大，覺得很老套很僵化的東西，沒看過的也覺得很新奇啊！」

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▲北一女中樂儀旗隊。（圖／記者周宸亘攝）

醫師舉例，就像中正紀念堂的衛兵交接，這是觀光客，特別是日本高中畢業旅行來台灣必看的景點，「但這不是充滿黨國色彩嗎？這不是非常僵化不活潑的東西嗎？」因為這是人家沒有的東西，所以對他們來說這很新奇，很值得拍照回去炫耀，在地人看自家東西，怎麼看都覺得沒新意，這很自然的。

醫師指出，北一女儀隊常常出國表演，同樣也會獲得外國人喝采，如果複製一個橘高校在台灣，那也只是承襲人家已經有的東西，「那跟放一個薑母鴨在鯉魚潭是一樣的意思。」他總結，傳統不見得什麼都不好，「過去的包袱在自省過後仍然能發揮它的價值。」

▲橘高校與北一女合照比愛心。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

醫師在留言處補充，民眾如果看了不舒服，希望北一女改變傳承幾十年的傳統，那也應該先問過人家的意見，「我相信大多數樂儀隊成員還是以自己的傳統為榮，就算要她們朝更活潑的方向發展，也是要她們自發性的檢討，旁人實在不需要大聲嚷嚷。」另外，他也相信京都橘來台只是為了「交流」，而不是用來作為貶低另一個表演團體的工具。

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