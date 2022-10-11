他點蔡英文國慶演說2問題　深藍因一句話火大也沒意義

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林濁水點蔡英文國慶演說2問題　深藍因一句話火大也沒意義

▲▼總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對總統蔡英文的國慶演說，民進黨前立委林濁水批評，當中提到的民主自由價值堅持與兩岸採取「立場堅定、態度穩健」風格，其實蔡英文並沒做到；至於深藍的不滿，與蔡英文雙方間的交手，「不只國際不覺得有什麼意義，國內關心的也只有非常少數，一般民眾無感。」

中華民國111國慶大典10日登場，蔡英文發表國慶演說除了重申過去的「四個堅持」，更強調要在經濟產業、在社會安全網、在民主自由體制、在國防戰力，打造更精實的「四大韌性」，而針對兩岸關係，則喊話北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。

林濁水指出，蔡英文的支持者說，她的雙十演講重點之一，就是對民主自由的價值堅持，這訴求很正確，但這幾年來，對權責不清體制，國會選制從未有過淸楚態度，還修政罷免門檻，傷害國會議員言論免責權，沒收初選，集中權力，還為挺前新竹市長林智堅論文抄襲爭議而對抗台大，實為不幸。

另外，所謂兩岸採取「立場堅定、態度穩健」風格，的確這6年來雖也有失誤，但基本上不冒進，值得肯定。不過，中共軍演、無人機侵金門、兵役制度、太平島及釣魚台護漁、陳同佳引渡、獨力抗中還是要美國協助等，只見忙亂甚至退縮不見穏健。

林濁水也提到，蔡英文演說時稱「今天是中華民國111年的國慶，也是中華民國立足台灣以來的第73個國慶日」，讓深藍很火大，說蔡英文在切割，力爭1945年就立足台灣。立足什麼地方也者，是兩腳站穩在什麼地方之上的意思，「那麼毫無疑問，中華民國從100年前到1949年都立足於中國大陸，不立足於台灣，頂多只能說1945年至1949年斜斜伸一隻腳踹一下台灣而已，身體重心完全仍在中國大陸那隻腳，至於1949年後，中華民國兩腳能站之地都只有在台灣」。

林濁水說，問題核心就是在這裡，深藍之最痛也應該是這裡，然而，有政府立足台灣世界都接受，問題是中華民國這個政府世界都不承認，他們認為中華民國政府在1971年後就由聯合國認證被中華人民共和國繼承了。

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