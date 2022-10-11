▲國慶大會總統蔡英文致詞。（圖／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

中華民國111國慶大典登場，總統蔡英文發表國慶演說，文此次拋出「四大韌性」，包括經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力，強調現階段的目標，就是成為一個更強韌的國家，而針對兩岸關係，則喊話北京兵戎相見不是選項，願意尋找和平方法。媒體人黃暐瀚分析，這是蔡英文上任以來談話最軟的一次，但軟中仍帶硬。

黃暐瀚於《國民大會》指出，蔡英文今年的國慶演說，有人批評卡卡的，但就事論事，國慶談話不應該脫稿，像前總統馬英九就有講稿，而蔡英文除了講稿外還有提詞機，但那時機器可能沒翻頁，她等了幾下所以才翻講稿，而國慶談話按稿念是可以接受的。

另外，黃暐瀚表示，蔡英文今天的國慶談話，去年講的最刺激兩岸關係的，就是中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是四個堅持中的第二個，而因為中共二十大要展開，蔡英文今年沒有再講，而是選擇把硬的藏起來，軟的則是說「我們也願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」，軟中帶硬。

據了解，蔡英文今年國慶的演說，不僅只是對台灣人民發表談話，更是向北京當局，以及國際社會傳達台灣的立場。因此，蔡英文今年國慶講稿，可歸納出5個關鍵字，包括：韌性、穩健、民主、科技與台灣；而「四大韌性」的內容中，源自於蔡英文自己在今年四、五月間的親筆手稿，原本是要在五二〇就職週年當天所發表的談話內容。