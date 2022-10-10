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橘色惡魔合體北一女比愛心！185cm高帥弟「羞站原地」　2萬人笑讚

▲橘高校與北一女合照比愛心，其中一名害羞男學生意外成為討論焦點。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

▲橘高校與北一女合照比愛心，其中一名害羞男學生意外成為討論焦點。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會，下同）

記者閔文昱／綜合報導

有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應邀參與我國10月10日國慶大會演出，9日下午3點與台北市立第一女子高級中學樂儀旗隊、台中市私立曉明女子高級中學管樂隊一起現身自由廣場交流演出，結束後還一起比愛心合照，畫面相當溫馨。不過，其中一名高挑男同學疑似因害羞不伸手，意外掀起討論。

日本台灣交流協會透過臉書分享「橘高校來台日記DAY-5」表示，京都橘高校9日下午和北一女及台中曉明女中一起在兩廳院前廣場切磋交流，每個學校不僅互相展示了各自的拿手曲目，不同的風格與特色讓人大飽眼福，「更重要的是，能夠看到這麼多知名樂旗儀隊同！時！演！出！真的是太幸福啦！」

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▲橘高校與北一女合照比愛心，其中一名害羞男學生意外成為討論焦點。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

文中提到，交流表演結束後，三校的學生也熱情的不停用中日文互相道謝，「謝謝台灣」、「日本ありがとう（謝謝日本）」，也互贈親手寫的小卡片和各種伴手禮，「青春氣息洋溢、都快要填滿了整個自由廣場」。

▲橘高校與北一女合照比愛心，其中一名害羞男學生意外成為討論焦點。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

日本台灣交流協會也分享3校交流畫面，其中一張橘高校與北一女比鄰學生一起做出愛心手勢的照片，也展現了日台雙方的友誼。不過鏡頭也拍下，一名戴著眼鏡的高挑男同學只呆愣在原地，似乎有些不知所措，遲遲未伸手與一旁北一女的女同學合比愛心，有趣一幕引發網友討論。

▲橘高校與北一女合照比愛心，其中一名害羞男學生意外成為討論焦點。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

畫面一出，馬上吸引2萬多名網友按讚，不少人紛紛笑稱，「男生不敢比，好可愛」、「帥氣的尷尬小男孩」、「小男生害羞」、「沒人跟那男孩比愛心，明明彼此都很想⋯可愛的高中生」、「那個男孩是最帥的185cm哦」，另外，也有人猜測，「人家女友旁邊吧！比了就死定了」、「人家的正牌女朋友在旁邊偷看啦！」

▼曉明女中表演畫面。

▲曉明女中表演畫面。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

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