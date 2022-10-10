送給「橘色惡魔」最後一份禮物！中華郵政72小時趕製紀念郵摺曝光

▲文總送給橘高校吹奏部最後一份禮物。（圖／翻攝自Facebook／Formosa Lee，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應中華文化總會之邀，於2022年國慶大會演出，而10日上午表演結束就搭機離台。文總秘書長李厚慶透過臉書發布公開文章，曝光中華郵政公司在72小時內趕製出紀念郵摺，給同學們做紀念。

李厚慶今天下午透過臉書曝光送給橘高校吹奏部的最後一份禮物，文總團隊拍攝4張他們在台的照片，在郵政公司的大力協助下，用不到72小時的時間趕出紀念郵摺，給同學做紀念。

根據文總曝光的圖片，該紀念郵摺以中文及日文表示，台日經歷變動與疫情，互相扶持50年，京都橘高校吹奏部來台參與2022年度的國慶大典演出，並與台灣樂儀隊進行交流，促成佳話，讓台灣的國慶典禮增添光彩，台灣深表感謝及敬意，期待未來共創更多美好。這份紀念品除了記錄同學們參觀總統府、在圓山飯店表演的畫面，也透過郵票展示總統府、故宮、中正紀念堂、101大樓、野柳等風景圖片。

此外，日本台灣交流協會也指出，有學生說因為這次的台灣行，之後想要來台灣留學，而大家送他們的伴手禮也都滿到塞不進行李箱，又另外寄了好幾箱回日本；另外還有學生說，如果明天考試遇到不會的題目，答案就都要填「日台友情」，相信學生們都帶著滿滿的美好回憶滿載而歸，並期待著下一次再度踏上台灣的旅程。