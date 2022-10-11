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橘色惡魔為何這麼強？　網揭日本社團「1特點」是關鍵

▲▼日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者黃克翔攝）

▲「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

中華文化總會今年特別邀請有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部來台演出，而昨（10）日雙十國慶大會的表演也獲得一片好評。對此，網路上就有不少人討論到橘色惡魔為何這麼厲害？其中便有網友點出關鍵原因。

橘色惡魔昨（10）日在國慶大會上的精湛表演獲得一片好評，不少網友看完後都狂讚，「這步伐真的強」、「切割走位，有夠猛又整齊」、「可怕的實力」。因此也有網友在PTT上，討論起日本為何能兼顧課業和社團，訓練出這麼厲害的團隊？

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▲▼日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者黃克翔攝）

話題引發討論，網友多認為原因在於日本學生真的花很久的時間練習，「人家晨練，下午3點半放學繼續練」、「你看人家社團時間有多少」、「以部活時間（課外活動）而言，我們好像輸不少」、「他們一天練快3小時，週末是一整天」、「日本早就放學讓小孩去社團」、「日本高校下午3點就放學，剩下都社團時間」、「人家3點半放學，然後去社團」、「日本各項才藝都有競賽，蠻重視才藝社團發展」。

過去YouTuber三原慧悟曾拍攝「台灣的上課時間也太長了吧！？日本的高中生們嚇到」影片，受訪的日本學生一聽台灣要從早上8時上課到下午4、5時，都不禁感到訝異。雖然日本各校放學時間不一，不過就有其中一名女學生透露，她們學校從8時40分上課到下午3時5分，而比起在家，其實在學校還比較開心，因為可以參加社團活動，且時間很長，社團活動「都到19時為止」。

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關鍵字：

橘色惡魔社團國慶雙十PTT

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