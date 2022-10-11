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台南新市區塑膠回收廠大火濃煙衝天　環保局重罰空污

▲台南市新市區1家塑膠製品回收公司發生火警，現場因有大量塑膠物品及塑膠布，火勢燃燒猛烈，濃煙衝天嚴重污染空氣，台南市環保局將依空污法重罰業者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新市區1家塑膠製品回收公司發生火警，現場因有大量塑膠物品及塑膠布，火勢燃燒猛烈，濃煙衝天嚴重污染空氣，台南市環保局將依空污法重罰業者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新市區1家塑膠製品回收公司，11日上午6時38分許發生火警，現場因有大量塑膠物品及塑膠布，火勢燃燒猛烈，廠房已陷入一片火海，濃煙衝天嚴重污染空氣，台南市環保局除提醒新市、永康、新化、歸仁等地區民眾注意空污防護外，環保局將依空污法重罰業者10-500萬元。

▲台南市新市區1家塑膠製品回收公司發生火警，現場因有大量塑膠物品及塑膠布，火勢燃燒猛烈，濃煙衝天嚴重污染空氣，台南市環保局將依空污法重罰業者。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市新市區1家塑膠製品回收公司發生火警，現場因有大量塑膠物品及塑膠布，火勢燃燒猛烈，濃煙衝天嚴重污染空氣，台南市環保局將依空污法重罰業者。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市新市區1家塑膠製品回收公司發生火警，現場因有大量塑膠物品及塑膠布，火勢燃燒猛烈，濃煙衝天嚴重污染空氣，台南市環保局將依空污法重罰業者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新市區塑膠製品回收工廠，11日上午6時38分許發生火警，現場因有大量塑膠物品及塑膠布，火勢燃燒猛烈，廠房已陷入一片火海，黑色濃煙衝天，嚴重污染空氣，整個地區都飄散濃郁異味，火勢從上午燒到下午3時，還沒有被撲滅，消防局調來怪手開控協助開道讓消防人員射水搶救。

▲台南市新市區1家塑膠製品回收公司發生火警，現場因有大量塑膠物品及塑膠布，火勢燃燒猛烈，濃煙衝天嚴重污染空氣，台南市環保局將依空污法重罰業者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市環保局稽查檢驗科長張仕音指出，環保局於上午7時14分接報，馬上成立應變小組，現場火勢很大，並冒出濃煙污染空氣，環保局將先依空污法裁罰10-500萬元。因現場空污嚴重，已有粒狀物污染產生，市府會透過網站、臉書、有限電視跑馬燈、市府官方LINE等工具，提醒新市、永康、新化、歸仁等地區民眾注意空污防護。

▲台南市新市區1家塑膠製品回收公司發生火警，現場因有大量塑膠物品及塑膠布，火勢燃燒猛烈，濃煙衝天嚴重污染空氣，台南市環保局將依空污法重罰業者。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市新市區1家塑膠製品回收公司發生火警，現場因有大量塑膠物品及塑膠布，火勢燃燒猛烈，濃煙衝天嚴重污染空氣，台南市環保局將依空污法重罰業者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張仕音說，該工廠是塑膠回收物工廠，堆放許多塑膠廢棄物，將視警政單位檢驗結果，如果是有人蓄意焚燒廢棄物釀災，那環保局將依廢棄物清理法移送台南地檢署偵辦，事後會督促業者落實除，以免造成二次污染。

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