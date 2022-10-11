獨／18歲LV弟撞爛「400萬瑪莎拉蒂」　陷頂包疑雲！神秘車主曝

▲台中11日傳出瑪莎拉蒂追撞案，駕駛肇逃，18歲邱男出面稱是自己開的。（合成圖／民眾提供、記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中今日凌晨4時發生瑪莎拉蒂追撞大貨車案！原傳出是瑪莎車主39歲張男肇逃，經警方聯繫，張男稱車子是18歲邱男駕駛的，邱男原本11點要到案說明，卻又放鳥警方，直到下午1點才身穿LV上衣、手戴名錶現身，邱男還跟警方說自己是因為「害怕」才離開，當下就跑去找張男，不過態度相當坦然，認為該維修就修，看不出有18歲少年肇事的緊張情緒。第六分局警方表示，將請當事人貨車駕駛前來指認，並追查是否有頂替情事，若有將依法送辦。

▲事發當時瑪莎拉蒂駕駛還跟大貨車駕駛下車交談，不料卻突然消失。（圖／記者許權毅翻攝）



回顧事發當時，台中市西屯區環中路一段、果菜市場前，凌晨4時許一輛瑪莎拉蒂撞上果菜大貨車，導致瑪莎拉蒂車頭幾乎全毀，大貨車駕駛劉男（36歲）表示，當下還有跟對方駕駛打過照面，不料他卻拿著手機默默走到路旁，接著就消失。警方循線找到車主張男，張男則說不是他開的，是18歲邱男所開，警方詢問邱男是否有前往找他求救，張男還交代不清，僅提供電話給警方找人。

▲瑪莎拉蒂幾乎半毀、車頭全毀，粗估維修費用百萬以上。（圖／記者許權毅攝）



邱男上午8時許接到警方電話時，表示上午11時可以到交通分隊說明，不料時間到了卻沒出現，最後才在下1點才現身，他穿LV白色上衣、手戴名錶、腳踩昂貴球鞋，看不出有緊張感，面對百萬起跳的維修費相當坦然，向警方表示該修就修。

▲警方表示，將查察邱男所述是否屬實，若有頂替情事將依法送辦。（圖／民眾提供）



邱男自稱跟張男是朋友關係，但警方進一步追查，發現年紀輕輕的邱男駕駛經驗不足，張男卻願意將400萬起跳的瑪莎拉蒂借給他；此外，邱男疑似平時就跟著張男，而張男「遊手好閒」，連親友都不知道他工作內容為何，邱男則自稱已沒跟家裡聯絡。

▲瑪莎拉蒂上還夾著張男的行照。（圖／記者許權毅攝）



此外，邱男向警方表示，原本在北區崇德路上，準備前往太平區找張男；不過他卻在環中路上發生車禍，相當不合理，邱男則說自己是從中清路沿著環中路駕駛，繞一圈後要前往太平，不料在途中發生車禍。

第六分局表示，由於肇事地點果菜市場並未拍攝到事發經過，瑪莎拉蒂上的行車紀錄器又損毀，正在請大貨車公司調閱，另因大貨車駕駛劉男有看過「真正的駕駛」，待劉男時間許可時，將請對方至分隊指認駕駛，以釐清是否有頂替情事。

▲瑪莎拉蒂安全氣囊爆開、擋風玻璃全碎，目前停放在第六分局前。（圖／記者許權毅攝）



警方進一步說明，邱男並無酒駕前科、持有駕照，時隔9小時抵達分隊時，警方對其進行酒測並無酒精反應，而因為張男僅為車主，本案並無造成傷亡，依規定無強制力要求張男到場酒測。此外，若肇事者有頂替情事，將依刑法頂替罪移送偵辦。