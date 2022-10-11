竹聯幫眾走私2千萬大麻膏！派女手下丟包遭盯上　主嫌這原因收押

▲刑事局偵三大隊11日宣布破獲兩黑幫成員涉跨國走私大麻膏、販售大麻煙彈案件。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊宣布破獲兩起黑幫以身體精油罐走私高濃度大麻膏、及販售電子煙大麻煙彈的大麻走私、販賣集團；警方行動總計逮捕兩集團共11名成員到案，其中部分成員有竹聯、四海幫背景；有竹聯幫背景的施姓主嫌（27歲）從美國進口內藏有高濃度大麻膏的身體精油10瓶，該批大麻膏市值粗估逾新台幣2千萬元。

刑事局偵三大隊接獲情資，指稱有竹聯幫背景的施男3月底從美國網購裝有高濃度大麻膏的身體精油10瓶，警方隨即展開監控，4月初該集團吳姓女子收貨後，把包裹拿到文山區某地點交貨，吳女還刻意將包裹放在公共區域的椅子下就先行離開，製造斷點規避警方查緝。





▲刑事局偵三大隊逮捕涉嫌擁槍販售大麻煙彈的四海幫蔡姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

但警方守株待兔，等到施嫌等人前來「開箱」時一舉逮捕4人，施男等人到案後否認走私進口高濃度大麻膏，辯稱僅是收受10多萬元代價，出面幫朋友領貨，並拒絕透露朋友身分，也否認知悉美國發貨人背景。

警方判斷施姓主嫌年僅27歲，不可能擁有美國購毒人脈，也沒有斥資數千萬元買貨實力，警方行動時，施男逕自將毒包裹包裝燒毀、掩滅出貨人資訊，警方依走私毒品罪嫌移送後，他因犯後態度不佳、否認犯行遭檢察官聲押獲准，警方將溯源追查幕後金主。

▲刑事局偵三大隊11日宣布破獲兩黑幫成員涉跨國走私大麻膏、販售大麻煙彈案件。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵三大隊5月間接獲線報，北市中山區有四海幫成員對外販售大麻煙彈，警鎖定消費者身分溯源，鎖定謝男（29歲）與蔡男（經查有四海幫身分、槍砲前科）等4人涉嫌以每顆2千多元價格，販售電子煙用的大麻煙彈。

警方6-7月間兩波拘提行動，搜索謝姓主嫌位於中山區套房住處，當場查扣大麻電子煙彈96支、大麻1包、大麻菸油1瓶、大麻捲菸3支、現金41萬6千元，並在蔡嫌新北市五股住處查獲美國Colt槍廠製造的制式PYTHON 357銀色轉輪手槍1把、子彈29顆、大麻花35公克、重達0.8公斤的大麻磚3塊。

警方收網逮捕謝嫌大麻菸彈集團成員4人及買家2人，謝嫌平常負責分裝製作大麻煙彈，再交由蔡男等人對外銷售，蔡男則否認擁槍、辯稱是過是朋友寄放，警訊後將謝嫌等人依觸犯《毒品危害防制條例》《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌移送；檢警將續追該集團販毒金流、及槍枝毒品來源。

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