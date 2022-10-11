家扶為弱勢女孩募集衛生棉　女參選人曝國中時的小秘密

記者唐詠絮／彰化報導

在家扶扶助的少女及單親媽媽為節省家庭支出，月事來時每天只分配三片衛生棉或用衛生紙替代，今日是國際女孩日，彰化縣長參選人黃秀芳今(11)日在致詞時透露，讀國中時生理期來，不知所措，靠著同學間意見交流，如今仍有女孩不敢開口，她也藉此鼓勵女孩，衛生棉如果濕了 一定要換掉，不然很容易感染。

▲國際女孩日，彰化家扶募集衛生棉，為弱勢女孩發聲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化家扶今天邀請30名本國籍，原住民及來自大陸及越南等國的新住民受助家庭女性們，出席關注月經貧窮議題，「為」弱勢女性族群發「聲」，響應「棉」薄之力「衛生棉募集」記者會。

據家扶基金會服務觀察，有一名單親家長撫養四名少女，為了節省開銷，女孩一天只能使用三片衛生棉，在生理期間長時間未更換的不舒服感及不衛生情況下，造成更嚴重婦女疾病，對於身心健康產生不良影響。

彰化家扶表示，依照台灣女性從初經到停經的生理期約11歲至52歲，家扶目前受助家庭從國小5年級至52歲中年婦女約有2400位，經期從5至7天不等，生理期間需要使用衛生棉，一生大約花7至9萬元購買生理用品，數字雖然不大，但是對貧困家庭亦非小事。

黃秀芳也談到，讀國中時生理期來有點不知所措，當時候是靠著同學間交流，但到現在還有許多女孩還不敢說出口，但她也要對女孩們說，衛生棉濕了一定要換掉，不然很容易感染。

來自芬園鄉布農族阿芬媽媽說，家庭人口數多，一家六口中有4名女性，加上二女兒有領有身心障礙證明，如果家人同時生理期一個月就要9包以上，更需費心引導二女兒妥適的更換，避免影響健康及情緒。

另一名來自越南的阿華媽媽自18歲嫁到台灣，獨力照顧3名子女，平時生活及孩子就學負擔已讓自己快喘不過氣，感謝彰化縣政府及彰化家扶長期幫忙，減輕了生活負擔，讓孩子慢慢成長，如今希望能盡棉薄之力為月經貧困現象發聲，讓衛生棉廠商、社會大眾更加關注弱勢女性「月經貧窮」議題，踴躍捐助響應棉薄之力，讓家扶少女及婦女能恢復健康及自信。