謝龍介控市場送消費券涉賄選　黃偉哲陣營：完全合法盼檢方查明

記者林悅／台南報導

國民黨台南市長參選人謝龍介，認為11月26日市長投票日接近，黃偉哲市長在多處市場發放50元消費券，假疫後振興之名，行選舉賄賂之實，謝龍介11日下午3時許，親赴台南地檢署正式按鈴控告黃偉哲賄選，檢方已受理將分案偵辦。

▲國民黨台南市長參選人謝龍介，認為黃偉哲市長在多處市場發放50元消費券，赴台南地檢署按鈴控告黃偉哲賄選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對謝龍介提告，黃偉哲市長競選發言人市議員邱莉莉指出，後疫情發放振興券是台南市議會不分黨派、不分藍綠都希望市府能繼續發放，以提振經濟，這是府會的共識，台南市議會每一席議員都疼惜台南市民，發放振興券刺激消費立意都是好的，議員同仁希望用可以接受的任何方式，去補助來振興經濟，黃偉哲市長是非常守法的市長，雖在選舉期間，市政該推動就會去推動，相信檢方會查明。

謝龍介在10月7日獲民眾檢舉，黃市府團隊成員及部分民進黨市議員、里長參選人，前往延平市場放50元消費券，根據謝龍介收到的照片及影片，現場購物民眾大排長，等著領取50元消费券，黃偉哲發言人邱莉莉事後聲稱是經濟部推動的疫後振興市場方案，立即被謝龍介團隊打臉，經濟部振興方案早在7月份即結束，黃偉哲市長還到處發券拉票，連太太也發券，這賄選事證明確，他蒐證完成。

謝龍介指控，黃偉哲市長10日晚間又親自帶隊，前往安南區十二佃夜市發50元消費券，被民眾拍照證蒐證，賄選事證明確，謝並於11日下午3時許，前往台南地檢署正式按鈴控告黄偉哲違反選罷法，呼籲檢察官盡速查辦，切勿放任類似不法行徑持續出現。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，台南地檢署於10月7日前業已分案偵辦，今日受理謝龍介提告後，會再行分案偵辦。