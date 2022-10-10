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台東+228　民眾關心居家照護天數是否縮短

▲台東縣今新增確診228案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣今新增確診228案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣10日新增228位確診者，196名民眾戶籍或居住地分在台東、32名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案60,368人、居隔者457人。截至10/9下午16點為止，住院收治人數為28、加強版集中檢疫所為68人、居家照護現管人數有2256人。

台東縣衛生局表示，總計縣內目前共有2養護、2監所、1兒少機構及1身心障礙機構群聚事件監控中。養護機構部分，新增7人確診(5住民、2員工)，其餘無新增。

近日來接獲不少民眾詢問目前疫情鬆綁確診個案是否縮短居家照護天數，以及重複感染新冠肺炎個案是否可縮短居家照護天數?台東縣衛生局說明，目前中央政策確診個案(包含重複感染)皆仍執行7天居家照護(即隔離)+7天自主健康管理，7天居家照護是依採檢日算起為第0天隔天算第1天以此類推需滿第7天整，於第8天凌晨才可外出。

另7天自主健康管理，如果沒有出現任何症狀，可正常生活，必須外出時，請一定嚴格遵守全程正確佩戴醫用口罩，禁止與他人從事近距離或群聚型之活動，如聚餐、聚會、公眾集會或其他相類似的活動，未完成疫苗接種者也請於確診發病日起滿3個月盡快完成疫苗接種，以避免因重複感染造成重症情形。

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