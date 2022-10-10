餘震至今仍持續未了　關山義消觀念宣導「魔術壓驚」

▲關山義消舉辦防震、防災宣導活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



9月起連續2起的強震讓縱谷地區的民眾至今仍驚魂未定，除了是半世紀以來遇過最大的天搖地動外，至今仍餘震不斷讓民眾仍覺得恐慌。台東縣關山義消分隊特地聯合關山消防分隊舉辦防震、防災宣導活動，教導民眾在遇到地震時勿恐慌應沉著應對；宣導活動還邀請魔術師表演精彩魔術和腹語表演，置入性的宣導觀念讓大人小孩都覺得獲益良多。



9月17、18日發生震央在關山、池上超過6級的強震造成包括碾米廠儲糧筒、混凝土預拌廠機具設備和民宅龜裂圍牆倒塌等災害，災後復原工作仍持續進行中。由於至今仍餘震持續發生，關山義消分隊因此舉辦活動來宣導民眾地震保命3步驟，活動中還提供雞蛋糕、平安米、平安水讓參加民眾建立防災觀念之餘，還歡樂邊吃邊欣賞精采的魔術表演。





台東消防局關山消防分隊賴垣志分隊長表示，民眾遇到地震發生時如果第一時間在建築物內，應該謹記保命3步驟「趴下、掩護、穩住」。賴垣志說，可以找尋屋內的較為穩固桌子低姿勢爬進桌子下方，然後穩穩抓住桌腳避免重物因為地震搖晃掉落而被砸傷。賴垣志也呼籲民眾平時可準備「緊急避難包」，裡面備有水、巧克力、罐頭、內衣褲、衣服、急救包、貴重物品、乾糧，放置在隨手可拿到的地方且每半年檢查更新一次避免過期，天后宮主委方瑞清也致贈每人平安米並表示，放入「避難包」內，一來保平安、二來有需要時也能食用。



關山義消分隊長周福安指出，許多人表示從小到大從沒遇過如此恐怖的地震，尤其至今仍持續不斷有餘震，因此有責任義務加強宣導地震避難的正確觀念，邀請魔術師林雷恩用輕鬆逗趣的魔術表演逗得在場大小朋友哈哈大笑，帶著孫女來參加的林來好阿嬤表示，地震至今全家人說實在都有點神經過敏，只要風吹草動就全身緊繃不敢大意，參加活動學到了正確避險知識外還能吃到雞蛋糕跟拿到平安米，一舉數得重點是孫女終於也露出許久未見的笑容真的很值得。