廣東噁男「確診亂吐痰」　多名路人衰染BF.7變種病毒

▲中國大陸多省爆發疫情，但仍堅持清零政策。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東韶關一名35歲男子在外地染疫後返回韶關，但卻不遵守防疫規定，不戴口罩就跑到公共場所，還隨地亂吐痰，害多名路人被感染。當地官方指出，男子的行為十分惡劣，後果嚴重，公安機關已將他立案調查。

根據《北京日報》報導，廣東韶關9日凌晨通報，目前出現多例多源頭多鏈條的外地輸入新冠肺炎確診病例，引起本地連續發生陽性個案，主要有兩個鏈條，分別為Omnicron變異株BF.7進化分支和BA.5.1.7進化分支。

韶關市疾控中心相關負責人表示，一名病例於9月30日從呼和浩特返韶，沒有嚴格執行相關防疫規定，不佩戴口罩步行至公共場合、隨地吐痰，傳染了路過的數名市民，讓其攜帶的變異毒株BF.7在韶關市社會面造成傳播重大風險。

韶關市武江區3日在外地返韶主動核酸檢測人群中，發現一例結果異常，經確診為新冠肺炎確診病例（輕型），該病例為一名35歲的男性，未接種疫苗，居住在韶關恆大城2期。

在此期間，病例的活動軌跡涉及生鮮店、采耳美容店、休閒會所、藥房及多家餐廳，且在公共場合多次未佩戴口罩。

韶關市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室也提到，該病例在接到疫情防控工作人員的涉疫風險人員排查電話後，不執行就地等待疾控人員上門處置等相關防疫規定，且不佩戴口罩步行到公共場合隨地吐痰，造成其攜帶的變異毒株在社會面傳播重大風險，行為十分惡劣，後果非常嚴重。

通報提到，公安機關已對該病例進行立案偵查，並將依據其涉嫌構成的違法行為和危害後果，依法從嚴追究其法律責任。