姚正玉競選總部10日隆重成立　當事人確診來賓站台力挺

▲台南市國民黨第一選區市議員參選人姚正玉競選總部10日成立，姚正玉本人因確診而無法出席、來賓紛紛扮演分身代她闡述參選理念，反而使全場添增意料之外團結氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市國民黨第一選區市議員參選人姚正玉競選總部10日成立，打寇戰神台北市議員王鴻薇、國民黨市長參選人謝龍介等人站台助講，韓國瑜更以神秘嘉賓獻聲推薦，惟姚正玉本人因確診而無法出席、來賓紛紛扮演分身代她闡述參選理念，使全場意料增添團結氣氛，座無虛席的支持者為姚正玉打氣，加油聲更加響亮。

大會開始後，主持人李賢德、陳麗旭宣布姚正玉無奈缺席的訊息，而由他的老公方士華代替接受國民黨台南市黨部主委林進旺披上競選彩帶，國民黨黃國南黨部主委王建發授戰旗宣告「咱白河ㄟ的查某囝仔」姚正玉正式出征。

前立委高思博、成大教授丁仁芳、中評委行善最樂協會理事長黃松根、立委陳以信、市議長郭信良、市議員林燕祝、蔡淑惠、周奕齊、曾培雅等人表示，姚正玉不畏懼在疫情蔓延非常勇敢投入帶新營地區參選，儘管染疫更證明她的認真，未來絕對是稱職的民意代表。

謝龍介則說，認真奔走因而染疫，但越來越勇，鼓勵姚正玉不要氣餒，兩人將更密切攜手合作，他會盡全力幫助阿玉搶下大新營的婦女席次。

「打假女戰神」王鴻薇基於與姚正玉同為媒體人出身，專程南下力挺，她說，姚正玉採訪議會新聞多年，秉持正派公正立場，絕對是非常適當的市議員人選，值得大家的信賴和支持。

韓國瑜發表長度59秒的影片，稱讚姚正玉是有理想、熱情的優質記者，現在轉戰跑道，要為大新營地區的民眾服務，希望大家全力支持。

曾到姚正玉競選總部加油打氣的趙少康也在影片中表示，姚正玉原來是記者，有理想有熱情，現在投筆從政，這份勇氣真是不簡單，如果當選，將具有指標性的意義，可鼓舞優秀的人才投入選戰。

姚正玉發表書面聲明說，她對在場所有關心、鼓勵、提攜的好朋友、支持者道歉，她沒有把自己照顧好，以致無法出席總部成立大會，不能當面向大家表達謝意，心中十分遺憾。她說，請大家相信，她會用接下來的努力繼續證明「你們的支持是值得的」。