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TTGO 國慶日首發　台東往返玉里疏運更便利

▲TTGO 國慶日首發，台東往返玉里疏運更便利。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲TTGO 國慶日首發，台東往返玉里疏運更便利。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

花蓮玉里到富里鐵路中斷，造成搭火車的鄉親必須轉乘公車再接火車進行接駁，相當不便，台東縣政府10日先試行「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，提供台東轉運站與玉里火車站各一趟次接駁，共有約80人預約體驗，專案正式上線預計10/12公告，10/14啟動。

縣長饒慶鈴表示，特別感謝「縱谷聯隊」車隊高效率調度、更犧牲假期為民服務，感謝台鐵持續搶修花東線玉里富里段，但預計明年1月中才會通車，民眾交通權益不能等，因此交觀處在幾天之內就爭取到國發會及交通部公路總局的經費，並協調民間車隊投入，希望盡量減少鄉親及遊客往返北東上下月台、購票、候車等的不便，也能省下時間。

縱谷聯隊車隊指揮官洪嘉榕表示，交通是所有人的事，918地震後看到台東運能不足、遊客不便的情況，車隊青年都很願意投入災後復原的短時期任務，這幾天密集與交觀處團隊討論，並快速敲定國慶日當天試營運，做為正式啟動時參考。

在宜蘭當兵的陳姓民眾說，之前從宜蘭回台東約3小時，但現在必須從玉里轉接駁公車到富里、然後再接區間車回家，單趟時間要5、6個小時，還要擔心火車誤點、搭不上接駁車，剛好朋友有轉傳TT GO試營運訊息，因此立刻報名，也真的很方便。

台東縣政府表示，12日將正式推出「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，縣府將針對車資進行補貼、民眾固定收費，乘客須在搭乘日2天前完成線上預約，並採媒合共乘方式，遊客、台東縣民都可預約搭乘，詳細辦法將於10/12公布、10/14正式啟動。

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