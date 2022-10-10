金山磺溪40號橋改建運樑作業　台2線往石門日間交管時間曝

▲金山磺溪40號橋進行預力樑運輸吊裝作業。（圖／新北市養工處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府養工處正辦理金山區磺溪40號橋改建工程，將於11日起至14日每天上午9時至下午5時，進行預力樑運輸吊裝作業，屆時將封閉台2線往石門方向，請用路人改走對向車道調撥通行，並配合現場義交引導，施工期間造成不便敬請見諒，預計農曆春節前完工通車。

工務局指出，磺溪40號橋因橋體結構不符磺溪治理計畫，樑底高程不足1.9公尺，影響磺溪排水通洪，且橋齡已達使用年限50年，構件老化有影響橋樑結構安全之虞；為考量防洪及民眾用路安全，市府於今年2月進行改建，預計農曆春節前完工通車。

▲台2線往石門日間交管時間11日起至14日每天上午9時至下午5時。

養工處長馮兆麟表示，正在改建的磺溪40號橋，目前已完成預力樑及橋墩柱製作，後續將進行運輸吊裝作業，11日上午9時起至下午5時，將封閉台2線往石門方向車道（金山磺溪40號橋口=海興路口），請用路人改由對向車道調撥通行，現場將設置告示牌並由義交人員指揮導引，確保行車安全。

馮兆麟強調，磺溪40號橋改建工程完工後，將提供更完善的用路環境及人行空間，並且符合磺溪治理防洪需求，施工期間造成不便敬請見諒。

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