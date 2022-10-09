賓士遭貨車擦撞！「豬隊友」到場助陣叫囂揮拳　這下芭比Ｑ了

記者戴上容／新北報導

豬隊友會惹禍！新北市22歲范男今（9日）凌晨2時駕駛賓士車行經蘆洲中山一路口時，與一輛貨車發生擦撞，范男找來2友人處理車禍，未料，2名友人到場後出拳K吳姓駕駛頭部，警員到場後，2友人又再與吳男爆發衝突，驚動快打部隊到場，警方後續將范男等3人帶回警局依法究辦，整個過程都被附近住戶拍下上傳到臉書爆料公社，引起熱議。

▲ 賓士男出車禍，找來豬隊友，未料豬隊友惹禍，一群人全進了警局 。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

今天凌晨2時許，范姓男子駕駛賓士車要到三重找朋友，沿著蘆洲區中山一路行駛，行經蘆洲區中山一路口和平路口時，與疑闖紅燈的53歲吳姓貨車駕駛擦撞，范男下車檢查車子狀況後立刻找來19歲的林姓、徐姓友人，沒想到，2名前來幫忙處理車禍的友人都是超級「豬隊友」！

▲ 豬隊友Ｋ了對方頭部。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

當車禍雙方爭執已見時，來幫忙的其中一名徐男出拳K貨車司機頭部，轄區警方到場後，來助陣的2人更當著警員的面持續對吳男叫囂，事主范男則是全程不發一語蹲在一旁，直到支援警力到場詢問車主是誰時，才向警方舉手示意。

蘆洲警方接獲轄區有打架事件，快打部隊趕抵現場，見范男一方助陣的友人越聚越多，警方強勢將事發3人連同吳姓貨車司機，全數返回派出所製作筆錄，訊後將范男等3人依傷害、妨害秩序等罪嫌函送法辦，車禍部分，雙方未有酒駕，確切車禍事故原因仍待釐清。

▲快打部隊趕抵現場。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

附近住戶錄下影片上傳到臉書社團「爆料公社」並貼文表示「凌晨劇場，一場單純的擦撞事故，竟然還要快打部隊來壓制～2隻興奮的猴子」，網友紛紛留言「猴子永遠都有一項特殊能力，那就是『小事化大』」、「一個小擦撞就能引出整個堂口，這樣很快就能還給人民一個安全的社會了」、「又是屁孩無誤」。

▲大貨車車況 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲賓士車車況 。（圖／記者戴上容翻攝）