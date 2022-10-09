新北「三代同台」！侯友宜展「最強母雞」實力　朱立倫三度請託輔選

▲侯友宜、朱立倫、周錫瑋等替林金結站台造勢。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／新北報導

國民黨新北市議員林金結尋求連任，今（9日）上午舉辦競選總部成立大會，現場大咖雲集，不僅促成今年輔選以來，新北市長侯友宜與國民黨主席朱立倫首次同台，連前台北縣長周錫瑋也受邀造勢，出現難得的「三代同台」畫面。朱立倫讚侯友宜為國民黨「最強母雞」，並三度當侯的面，拜託他替其他縣市長候選人輔選。

侯友宜、朱立倫9日上午8時50分許先到五穀先帝廟參拜，在林金結、中廣董事長趙少康、前國民黨主席江啟臣、立委鄭麗文等人及大批媒體見證下同台。侯友宜先是主動伸出手向朱立倫寒暄，接著再來一個熱情擁抱；待參拜結束，一行人再一同步行至幾百公尺外的林金結競選總部成立大會會場。

侯友宜在會場中號召力十足，帶動全場含朱立倫在內等人一起跳「友宜舞」，也在台上與林金結、里長們互開玩笑，熱情互動；侯強調，他很感謝里長們，人家說他市長當里長當，但這有什麼不好？市長要選里長還不一定會當選。

▲侯友宜帶動全場跳「友宜舞」。（圖／記者蘇晏男攝）

而朱立倫則盛讚侯友宜是最強母雞、最棒市長，更稱此次縣市長候選人提名，除要求要「好好做事」，也一定要腳踏實地，且中道、理性、穩健、務實，「講白了，就是以侯友宜為標竿，作為提名主要的標準」。

除此之外，朱立倫與侯友宜接受聯訪時，朱表示與侯在走來會場途中，有拜託侯替其他縣市長輔選，而朱自己在致詞時，又當百名支持者面前再次表示請託。據此可見朱立倫光9日就已三度請託侯友宜輔選，只是侯對此未有明確的回應，但侯說自己跟朱常常聯絡，彼此都是很好的朋友。

▲侯友宜離場前與周錫瑋相擁。（圖／記者蘇晏男攝）

這次林金結競總成立大會共有侯友宜、朱立倫、江啟臣、趙少康、鄭麗文、周錫瑋、國民黨立委李德維、國民黨副主席連勝文、前高雄市副市長李四川、台北市議員鍾小平等人站台造勢。周錫瑋未參與參拜，而是大會活動開始時才站上台，儘管位置與侯友宜、朱立倫間隔了趙少康跟鄭麗文，但朱立倫、侯友宜先後因行程先離場時，仍上前與周擁抱。

▼侯友宜、朱立倫、江啟臣、趙少康等國民黨大咖替林金結站台。（圖／記者蘇晏男攝）