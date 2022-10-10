光輝10月！新北國慶升旗大典　萬人齊聚熊猴森樂園唱響國歌

▲光輝十月！新北國慶升旗大典。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市111年國慶升旗典禮今（10日）於三重大都會公園辰光橋下舉辦，天氣受東北季風影響略顯濕冷，更激起民眾愛國心，在市長侯友宜率領市府團隊，及HBL高中籃球聯賽冠軍淡水商工女子籃球隊領唱下，逾萬名民眾熱情參與，一同唱響國歌及國旗歌，注目中華民國國旗冉冉升起，場面盛大震撼。

新北市今年特別選定腹地廣大的大都會公園作為升旗地點，表定早上9點升旗典禮，7點不到就有大批民眾來到現場一起揮舞國旗、拍照合影歡慶國家生日；市府也同時規劃「熊猴森・熊健康」全長1.2公里的國慶健行活動，自辰光橋至中山橋，沿途行經新北熱門親子遊樂場熊猴森樂園，並於健走終點發送限量5000份蔬菜能量包。

▲新北市府規劃「熊猴森・熊健康」全長1.2公里的國慶健行活動。

侯友宜表示，今天是國家生日，看到許多民眾闔家參與升旗及健走活動，讓人相當感動。市府持續守護市民健康，並透過多項施政成果，包括五股垃圾山變身夏綠地、新泰塭仔圳市地重劃工程 、4年招商成績逾3600億元、增加26公里軌道建設和26座捷運車站，還有全國最多的公托中心及深受歡迎的熊猴森等共融遊戲場等好成績，來慶祝國家生日。

民政局長柯慶忠表示，今年國慶升旗市民參與十分踴躍，民眾不畏天候一同沈浸在壯闊恢宏的國歌與國旗歌中，場面氣勢萬千，愛國心令人感動，不少市民朋友都穿上國旗元素的裝扮，「這就是新北萬眾一心的團結熱忱。」

▲新北今年國慶升旗市民參與十分踴躍。

柯慶忠也感謝南強工商表演藝術科精心準備的Kpop女團、Freestyle以及Locking 熱舞表演，成功帶起開場時的熱情氛圍；在隆重升旗大典後的活力健走，更看見許多民眾帶著孩子體驗全臺最大共融式堤坡滑梯樂園，現場歡笑聲不斷。

柯慶忠說，今年的國慶大典同步於官方粉專「新北民政保平安」直播，並串聯「我的新北市」等28局處及29區公所臉書粉專，網友反應相當熱烈，短短20分鐘的直播瀏覽量達2萬人次。

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