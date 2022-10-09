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侯友宜競總明成立未邀藍大咖站台　林佳龍：顯見出他狡猾的個性

▲林佳龍9日到三重重新橋觀光市集掃街拜票並受訪。（圖／林佳龍競辦提供）

▲林佳龍9日到三重重新橋觀光市集掃街拜票並受訪。（圖／林佳龍競辦提供）

記者蘇晏男／新北報導

競選連任新北市長侯友宜選在雙十節成立競選總部，只是當天僅邀里長、市議員合體，未有國民黨大咖站台。對此，民進黨新北市長候選人林佳龍今（9日）表示很奇怪，顯見出侯友宜的性格，「一方面利用國民黨、又切割國民黨」，是一種狡猾的個性與自私的做法。

林佳龍今上午赴三重重新橋觀光市集掃交拜票並受訪。對於侯友宜競總明成立沒有國民黨大咖站台，林佳龍說，確實很奇怪，成立競總是喜事，侯友宜刻意選在國慶日，卻不邀請國民黨大咖站台，也讓許多人一頭霧水。

林佳龍也表示，這也顯見出侯友宜的性格，「一方面利用國民黨、又切割國民黨」，是一種狡猾的個性與自私的做法。林指出，侯友宜遇到重大案件無論是恩恩案或是警察打人事件都選擇爭功諉過，明明身為國民黨提名的市長候選人，卻和國民黨切割，想營造「個人大於國民黨」也引起許多人議論，不是一位有具有承擔性格的政治人物。

針對侯陣營在新北交通運輸上的輕軌規劃，林佳龍說，新北市有四百萬人口，整個首都圈有一千萬人口，已經有四百公里的捷運規劃，侯友宜應該要有大格局，因為唯獨新北市缺少一條捷運縱貫線，因此提出串連三個都心的溪北捷運，成為連結溪北、溪南五條捷運的縱貫線，定位新北成為首都圈的軸承。

林佳龍也說，侯友宜口口聲聲說的三個副都心，包括新泰塭仔圳、五股垃圾山，但卻是應付市民，讓新北淪為他口中的蛋白區，新北應該要有新北的志氣，作為捷運的主動脈，他也在交通部長任內即建議地方應該要提升運量，有大格局的都市規劃。

至於台北市長候選人的辯論將在下個月展開，侯友宜說願意接受公辦電視辯論，林佳龍表示，這也再次凸顯侯友宜把新北市當作台北市的附屬，為什麼台北能辯論但是新北不能？侯友宜魚目混珠以公辦政見會的形式來取代可以交叉詰問的辯論，謊言已經被戳破。

林佳龍質問侯友宜，「辯論會有互相問答？」、「和蘇院長選新北市長時有交互詰問嗎？」呼籲侯和他正面直球對決，讓市民有知的權利，讓也新北市民和台北市民一樣有看一場精采辯論的權力。

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