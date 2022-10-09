求歡人妻「每天硬梆梆」！小王狂傳巨雕照　遭逮秒撇：網路找的

▲小王經常傳訊與人妻調情，還分享鳥照給對方。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／新北報導

新北一名人夫抓包妻子在外偷吃，小王不僅傳送「想愛愛囉」、「每天硬梆梆，穿褲子不能看」等調情言語，甚至分享自己的鳥照，2人遭求償200萬元。新北地院認為求償有據，判決賠償20萬元，可上訴。

人夫主張，他與妻子自2003年結婚至今，育有2名子女，卻在妻子手機裡發現她與陌生男子討論性行為過程，對方甚至擔心她是否懷孕、月經來了沒，還傳送自己的屌照，人夫瞬間綠光罩頂，向2人提告求償200萬元。

小王反駁稱，會擔心懷孕是因為人妻曾說丈夫嘿咻都不戴套，才會基於朋友立場建議她吃避孕藥；傳屌照則是他一時酒後失態，上網搜尋其他男性生殖器照片誤傳。

除此之外，小王曾傳送「想愛愛囉」、「想念一起洗澡」、「每天硬梆梆，穿褲子不能看」、「ㄟ……我也想摸」等訊息，他表示人妻是他的多年好友，雙方相處已如同性朋友般自然，才會開玩笑傳送上述訊息。

法官勘驗2人對話紀錄，認為的確無法證明2人曾發生過關係，但傳送屌照部分，小王稱誤傳事後卻未刪除照片，也沒有道歉，人妻也沒有刪掉或請對方別再傳送，難以認定是誤傳。

不過2人曾互傳「你也知道我就是恐龍啦！只知道傻傻的愛你嘍！」、「我等的太久，想你想的好辛苦」、「你有沒有每天晚上想著我入眠呀？」等甜蜜言語，法官認為雙方關係已超越通常友人間互動，認定人妻與小王侵害配偶權，連帶賠償20萬元為適當。