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網戀太空人！他甜喊回地球就結婚　女被騙96萬「火箭+降落費」

▲▼ 太空人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 女子遇上自稱太空人的詐欺犯，結果戀情全是一場空。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

落入網戀陷阱往往人財兩失，日本滋賀縣就有一名65歲女子，被一名自稱在國際太空站工作的俄羅斯男子求婚，對方提出和她在日本成婚，希望她幫忙支付重返地球的火箭、降落所需費用，而女子竟落入圈套，前後匯款逾440萬日圓（約新台幣96萬元）。

綜合NHK、讀賣新聞報導，受害者是一名住在滋賀縣東近江市的65歲女子，今年6月28日在Instagram上認識一名自稱來自俄國的男子，對方稱他在國際太空站工作，透過LINE不斷傳訊息示愛，例如「我想常駐日本。等我到日本，請和我結婚好嗎」、「雖然說1000遍也不足以表達我的心意，但我還是要繼續說，我愛妳」。

甜言蜜語求婚過後，男子便以返回地球需要火箭費用及降落費為由，要求女子匯款。女子聽信他的說詞，1個月內5度匯款，匯出高達440萬日圓，但對方持續要求匯款，讓她逐漸起疑，報案才驚覺自己落入騙局，警方已朝詐騙方向展開調查。

NHK指出，日本各地都發生這類「國際愛情詐騙」案件，犯人會在社群媒體上自稱是外國人，讓受害者對自己產生感情，在從未謀面的狀況下騙取鉅額錢財，呼籲民眾多加小心。

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