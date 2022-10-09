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男向柬埔寨副總理FB求救！警突襲網路賭博據點　扣查47台灣人

▲柬埔寨警方突襲網路賭博據點，扣查267名外國人，其中有47名台灣人。（圖／翻攝自twitter／博度-柬埔寨观察@MimicCoco）

中央社

柬埔寨警方從前天開始突擊檢查金邊市一個網路賭博據點，據報至少267名外國人被警方扣留調查，其中47人來自台灣。

柬中時報8日報導，警方從7日下午開始突查位於金邊BKK區310號路的一處公寓。不願具名的警官透露，這是因為一名王姓中國籍男子向副總理蘇慶的臉書專頁求助，稱自己遭到網賭公司禁錮。

警方初步報告指出，在執法行動中，警方已救出求助男子。被查公寓共24層樓，有267名外國人住在公寓裡面，包括256名中國人、8名馬來西亞人、2名緬甸人、1名泰國人；其中47人來自台灣。

在上述267人中，多達210人沒有護照。警方指出，該公寓涉嫌經營網路賭博，將展開進一步調查。

據報導，柬埔寨國家反人口販運委員會8月18日啟動打擊人口販運和非法賭博行動以來，截至10月4日，已受理420宗人口販運個案，救出118名外籍受害者（來自5個國家和地區），抓捕和起訴67名柬籍和外籍嫌犯。

在上述420宗個案中，有229宗涉及網路賭博、非法禁錮、勒索和虐待。

截至10月4日，共有920名外國人被關押在移民遣返中心，其中685人正等待驅逐出境。

《柬中时报》接获警方初步报告，警方从昨日（7日）突查金边一网赌窝点，至少267名外国人被警方扣留，包括256名中国人（其中47人来自台湾）。

柬中時報發佈於 2022年10月8日 星期六

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