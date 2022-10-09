解禁衝了！日本最有魅力城市出爐　「這地方」打敗京都奪第一

▲北海道榮登日本都道府縣魅力度排行榜第一名。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本民間智庫「品牌綜合研究所」（ブランド総合研究所）8日公布2022年度的全日本地區品牌調查結果，而在「都道府縣魅力度排行」的項目中，北海道奪得第一，而第二名則是京都、第三名為沖繩。這份調查自2006年開始，共實施17次，北海道已連續奪得冠軍14次。

品牌綜合研究所6月22日至7月4日期間，針對全日本3萬4768名20歲至79歲的消費者進行調查，並按照男女、年齡段以及居住地區等分類後進行分析。在結果中，在都道府縣魅力度排行榜中獲得第一名的是北海道，事實上，北海道自2009年開始就獨佔冠軍寶座，可以說是最受歡迎的日本城市。其次則分別為京都、沖繩、東京以及大阪。

▲▼札幌市在市區町村魅力度排行中獲得第一名。（圖／達志影像／美聯社）



在市區町村魅力排行榜中，則由隸屬於北海道的札幌市取得冠軍。其次則為京都市、函館市、橫濱市以及小樽市等。

與2021年的調查結果相比，在都道府縣魅力度排行中有巨大進步的是和歌山縣，它在前一年僅獲得19.7分，但是今年則有23.7分，足足進步了4分，而總排名也從第32名上升至第26名。

事實上，在此次的調查結果中，各城市的平均魅力度分數與前一年相比有明顯成長。研究團隊分析，可能是因為新冠疫情持續，導致民眾無法出國旅遊，改將目標轉為國內旅遊，因此主動接觸旅遊資訊的比例也有上升。

▼北海道地區極受日本民眾喜愛。（圖／翻攝自ブランド総合研究所報告）

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