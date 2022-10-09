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南消官田消防真用心　發揮巧思改良救護器材電動擔架置物帆布

▲台南市消防局第二大隊官田分隊隊員姜世聰，研發改良救護器材電動擔架置物帆布，且實際出勤測試使用3個月，消防人員回饋表示著實讓救護工作更輕鬆有效率，亦更可以專心照顧患者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊官田分隊隊員姜世聰，研發改良救護器材電動擔架置物帆布，且實際出勤測試使用3個月，消防人員回饋表示著實讓救護工作更輕鬆有效率，亦更可以專心照顧患者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二大隊官田分隊隊員姜世聰，觀察救護人員出勤救護時，需要攜帶大量救護器材，在患者躺上擔架後，雙手需要推送擔架同時，還需要拿救護器材，十分吃力，研發改良救護器材電動擔架置物帆布，且實際出勤測試使用3個月，消防人員回饋表示著實讓救護工作更輕鬆有效率，亦更可以專心照顧患者。

▲台南市消防局第二大隊官田分隊隊員姜世聰，研發改良救護器材電動擔架置物帆布，且實際出勤測試使用3個月，消防人員回饋表示著實讓救護工作更輕鬆有效率，亦更可以專心照顧患者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

姜世聰目前是消防局EMT-P救護教官，2022年6月份於消防局救護科發表這項改良救護器材，業經消防局採納為年度救護創新作為。

▲台南市消防局第二大隊官田分隊隊員姜世聰，研發改良救護器材電動擔架置物帆布，且實際出勤測試使用3個月，消防人員回饋表示著實讓救護工作更輕鬆有效率，亦更可以專心照顧患者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該項發明不僅成本低，估價約500元以內即可製作，且材料為常見之pvc材質帆布，十分容易取得，安裝也很簡易，可使用束帶穿過帆布上之鉚釘扣與電動擔架之主體連結即完成，且不會影響電動擔架床頭之伸縮功能，同時因為是pvc材質，兼具防水又透氣，有效減輕EMT救護人員負擔，更加穩固患者之運送，提升EMT執行救護時之形象，運送患者上救護車時，可以將血壓機、AED或12導程機放置置物帆布上，攜帶方便且輕巧。

▲台南市消防局第二大隊官田分隊隊員姜世聰，研發改良救護器材電動擔架置物帆布，且實際出勤測試使用3個月，消防人員回饋表示著實讓救護工作更輕鬆有效率，亦更可以專心照顧患者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二救災救護大隊大隊長丁春能表示，官田分隊人員研發『電動擔架置物帆布』已屬台南首創，實屬不易，也感謝在勤餘時間仍不斷測試研發產品，電動擔架置物帆布，確實大大降低消防救護人員的工作負擔，台南市消防之友會第二辦事處胡正德處長頒發創意獎勵金，也鼓勵有更多消防人員對於緊急救護發想更多創意。

▲台南市消防局第二大隊官田分隊隊員姜世聰，研發改良救護器材電動擔架置物帆布，且實際出勤測試使用3個月，消防人員回饋表示著實讓救護工作更輕鬆有效率，亦更可以專心照顧患者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，肯定防人員用心守護市民安全及提昇消防人員急赴救護之安全性，未來將秉持創新與研發精神，持續不斷精進，更樂意將經驗分享給各縣市消防機關，期望共同努力，以提升緊急救護效率。

▲台南市消防局第二大隊官田分隊隊員姜世聰，研發改良救護器材電動擔架置物帆布，且實際出勤測試使用3個月，消防人員回饋表示著實讓救護工作更輕鬆有效率，亦更可以專心照顧患者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台灣將邁入超高齡社會，提升緊急救護品質刻不容緩，所謂工欲善其事、必先利其器，感謝台南市消防弟兄姐妹的努力，研發這麼好的『電動擔架置物帆布』，讓南市到院前的緊急救護又往前跨一大步，也勉勵消防同仁需時時自我專研精進救護技能，透過平時紮實的訓練，給人民最好的救護品質。

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