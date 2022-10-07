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南消五大隊改良氧氣鋼瓶放置架　守護打火兄弟安全

▲南消五大隊完成建構改良氧氣鋼瓶放置架，可完整收納，守護打火兄弟安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南消五大隊完成建構改良氧氣鋼瓶放置架，可完整收納，守護打火兄弟安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊，為大台南地區勤務量最多之單位，因隊部醫療用氧氣鋼瓶數量長久累積下來，已超過鋼瓶放置架可放置數量，考量架外氧氣鋼瓶傾倒可能會造成危害，影響駐地安全，經建構改良氧氣鋼瓶放置架，可完整收納，守護打火兄弟安全。

▲南消五大隊完成建構改良氧氣鋼瓶放置架，可完整收納，守護打火兄弟安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲南消五大隊完成建構改良氧氣鋼瓶放置架，可完整收納，守護打火兄弟安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南消五大隊指出，在受到台南消防之友會第五辦事處處長薛文祥極度認同下，決定增加氧氣鋼瓶放置架並改良之，除了防止氧氣鋼瓶傾倒外，也讓執勤人員換氧氣鋼瓶時，更省力，更便利，更加安全。

▲南消五大隊完成建構改良氧氣鋼瓶放置架，可完整收納，守護打火兄弟安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，改良後的氧氣鋼瓶放置架，除了讓原本架外的氧氣鋼瓶，皆可全數放於架內，防止其傾倒，其管制桿改良為活動式，架底為鋼板平面式，讓原本需要將16公斤重的氧氣鋼瓶抬高50公分才能取出，現在只需要抬高4公分便可輕鬆取出，加上新添購的鋼瓶推車及防傾倒套環，讓消防人員能更安全便利的更換氧氣鋼瓶。

▲南消五大隊完成建構改良氧氣鋼瓶放置架，可完整收納，守護打火兄弟安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市黃偉哲市長表示，近期地震頻繁，10公升醫療用氧氣鋼瓶重達16公斤重，維護駐地安全，防止傾倒作為是必需的，藉由此次添購氧氣鋼瓶放置架同時，運用巧思做些改善，讓同仁更換氧氣鋼瓶時，更省力，防止肌肉拉傷甚至壓砸傷，減少消防人員不當搬運而受傷及地震時防傾倒，進而保障消防人員及駐地安全。

▲南消五大隊完成建構改良氧氣鋼瓶放置架，可完整收納，守護打火兄弟安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南消防之友會第五辦事處處長薛文祥表示，消防人員致力於救災救護工作上，保護人民財產安全，為了讓消防人員處於好的身體狀態下，平時身體健康及安全維護是必要的，得知需添購氧氣鋼瓶放置架及鋼瓶推車時，極度認同，義不容辭，讓消防人員保護人民財產安全，社會大眾也守護消防人員身體安危。

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