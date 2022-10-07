南消第三大隊地震複合式防災演練　西港南寳企業義消首度參演

▲台南市消防局第三救災救護大隊與佳里區公所，7日在佳里區多摩市社區大樓辦理「大樓防震避難疏散及搶救防災演練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第三救災救護大隊與佳里區公所，7日在佳里區多摩市社區大樓辦理「大樓防震避難疏散及搶救防災演練」，由區長朱雅宏、公所人員、防災士、文新里里長、民間救難志工團體、佳里奇美醫院、南寶企業義消及第三大隊警、義消同仁共同參與演練。

其中台南市西港區南寳樹脂化學公司，為響應台南市消防局推動企業義消行列，特從公司初期應變隊挑出富有熱忱的員工加入救災行列。新型態的複合型災害時代來臨，除危害人民生命財產外，更是衝擊到企業的營運，推動企業義消，可提升員工防災意識，進而影響員工的家庭甚至社區鄰里，可擴大民眾防災、救災量能。

多摩市社區目前有500多戶，居民逾千人，社區內有大樓與透天厝，是佳里區少見的大型綜合社區，本次地震演練假設因木屐寮六甲斷層錯動，而引發地震及火災等複合型災害發生，大樓管委會成員啟動防災自衛消防編組（通報班、滅火班、避難引導班），指揮住戶進行避難疏散，並由區公所進行避難收容演練。消防局第三大隊警、義消人員與南寶企業義消則進行大樓火災及地震災民受困搶救演練，並與佳里奇美醫院合作，模擬地震後有眾多民眾受傷，消防隊啟動大量傷病患機制演練，進行現場快速檢傷分類及後送責任醫院。

消防局第三救災救護大隊陳博文大隊長表示， 今年9月17日及18日台東發生芮氏規模6級以上多次強震，全台有感，造成花蓮橋樑斷裂及建築倒塌，而台南市也在2016年時也發生因強震致使維冠大樓倒塌，造成嚴重傷亡，可見平時進行地震演練的重要。此外，在地社區、組織或企業，如能夠在第一時間投入救災，有助增加救援成功機率，也同時分擔警消醫療人員於災害下救援的壓力，企業義消除提升防災量能外，演繹了一加一大於二的最佳例子。