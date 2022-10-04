南消加強防火宣導　台南近5年森林田野火災大幅下降

▲台南市近5年森林田野火災已從2017年2476件大幅逐年下降至2021年1015件，歸功於台南市加強民眾消防安全意識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市近5年森林田野火災已從2017年2476件大幅逐年下降至2021年1015件，歸功於台南市加強轄內雜草火警高發生頻率地區進行重點宣導，並配合區公所、農會相關里民活動，舉辦相關雜草火警防火宣導，強化民眾對於雜草火警消防安全意識。

消防局指出，其他火災類別亦從2017年416件逐年下降至2021年169件，相較部分縣市其他火災類別呈現逐年遞增現象，更顯示台南市火災預防工作的成效。

為能有效掌握救災現場即時狀況，消防局在2021年12月成立災害應變決策室，可藉由裝設遠端監控設備之消防車同步監看火場現況，並於今年設置無人機高空監控系統，亦可藉由無人機之遠端操控即時回傳現場畫面及空勘影像至災害應變決策室;後續更擴充結合人員管制系統，可即時掌握現場指揮幕僚作業及消防人力運用狀況，並可滾動檢視任務分派、人員輪替及人員管制等歷程，讓決策室及指揮中心迅速掌握災情，針對案情進行討論並研擬相關指揮決策，以提升整體救災效率。

另消防局針對災害應變中心開設時情資蒐集及研判所需，建置有「開放式防災資訊跨平台系統」，系統中於地理資訊圖臺介接交通局道路影像49處、警察局路口監視器影像83處（易淹水地區）、水利局監視器172處（抽水站、橋梁、水門與易淹水地區）、水利署影像36處，另亦有介接整合路面淹水感測器273處及土石流警戒及淹水警戒，可提供災害應變時，災情查報及指揮決策之參考，迅速掌握災害發生地點及狀況，做出最即時、最正確之應變處置。

消防人力部分，台南市自合併初期，消防人員從886人，至2022年現有員額1164人，已增加278人，2023年預算員額達編制員額1220人；為因應內政部消防署「釋字785號解釋勤休調整案」會議決議，消防局增編制員額477人，預計於今年完成修編後，將簽會市府各相關機關共同研議，逐年請增預算員額，補充消防人力。另外有關台南市之義消民力運用，去年義消出勤協助救災10477人次在六都最多，意謂台南市義消人員向心力十足，協助災害搶救不遺餘力、捨我其誰。

火災預防部分，丁類場所目前列管家數共5825家，截至2022年9月30日，共計檢查2717家。應設住宅場所火災警報器總戶數699555戶，截至9月30日設置率達94.58％；其中獨居長者設置率100％；身心障礙者99.99％；低收入戶97.15％。市府統計2019年1月1日至2022年9月30日間，因住警器成功動作而減災的火警案件計有102件，成功逃生人數208人。

消防局局長李明峯表示，自市長黃偉哲上任以來，自2019年1月1日同意發放危險加給加成，並將超勤加班費提升至17000元，市長及市府團隊、市議會均年年支持各式消防裝備、車輛及器材等增購或更新，經統計六都內，台南市每位消防人員運用之預算經費屬六都第2，僅次於台北市，且在市長黃偉哲的支持下，台南市消防局於天下、遠見雜誌的評比都是六都第一，顯現該局警義消人員的向心力非常強。面對詭譎多變的火場環境，致力運用現今科技讓消防人員傷亡降至最低，並做好火災預防、搶救及每個環節，未來我們仍秉持維護救災人員安全為優先持續努力，以打造一個救災與安全並重的工作環境為使命，持續努力與精進。