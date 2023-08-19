去年踢爆高虹安涉貪　林耕仁提「小金庫4問」：抽絲剝繭、水落石出

▲前國民黨議員林耕仁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安遭控擔任立委期間涉嫌詐領助理費，台北地檢署調查後正式以貪污罪起訴。而前國民黨議員林耕仁去年踢爆高虹安涉貪、一度要赴北機站檢舉最後卻被勸退，林18日在發文表示，抽絲剝繭、水落石出，現已足證當時我提出之資料絕非憑空捏造。他也提出小金庫4疑點，並呼籲檢調詳查。

新竹市長高虹安擔任立委期間，被告發涉嫌詐領助理費，以及資策會控告高涉背信等2案，台北地檢署14日偵查終結，其中貪污案起訴高虹安、助理等5人，而背信案則不起訴。

對此，林耕仁表示，本人相信司法機關都秉持勿枉勿縱的原則，對本案詳查案情，將真相公諸於眾。而案件業經北檢檢察官提起公訴，足證當時自己提出之資料具有「證據能力」，也有相當之「證明力」，絕非憑空捏造。

林耕仁表示，自己也要提出幾個當時未問的問題：

1.小金庫個人支用若有補回，為何連續流水帳上沒有任何紀錄？

2.小金庫不定期由助理繳費，若有補回金額應該會「越來越多」，如何解釋？

3.小金庫私人支出由助理繳費墊支，若都回補，墊支的助理應該拿回相關費用，為何流水帳上均無顯示？

4.助理回捐小金庫，帳目所呈現者只有「第一年任期中的11個月」，那嗣後任期中助理是否仍有持續回捐？似宜由檢調繼續釐清，以彰法治。