　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

著眼北港未來　地方疾呼：北港轉運站開發應加速重啟

▲北港轉運站由國產署自行招標設定70年地上權方式釋出土地使用權予民間，盼活絡經濟、帶動地方發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國產署說明北港轉運站的未來開發。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

北港轉運站是舊台汽大樓，建於1985年7月31日；1997年台汽客運停駛後即閒置，2005年辦理都市計畫通盤檢討，將車站專用區變更為商業區及停車場用地，國產署捐贈3成停車場用地給雲林縣政府。過去縣府也想和國產署合作並主導開發案，惟自2016年規劃至2022年進度緩慢，國產署決議不再與雲林縣府合作北港轉運站開發事宜。

國產署認為已依都市計畫回饋土地，雲林縣政府規劃住宅區及商業區國有土地，併同縣有停車場用地合作開發客運轉運站，未見其必要性及效益；應該回歸原都市計畫變更目的，配合鄰近發展現況作最有效及高強度使用，決定由國產署自行招標設定70年地上權方式釋出土地使用權予民間，活絡經濟、帶動地方發展。

參加北港轉運站座談會的國產署曾國基表示，北港轉運站的舊台汽大樓雖然已經兩次流標，但還是希望能請聽地方需求，創造中央政府、地方政府、民眾三贏的開發案。

▲北港轉運站由國產署自行招標設定70年地上權方式釋出土地使用權予民間，盼活絡經濟、帶動地方發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港轉運站在台19線，華南路和大同路口的舊台汽大樓，是很多北港人的共同記憶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲科大劉銓芝教授指出，縣府所有的2000餘平方公尺土地，其建蔽率達80%、容積率達960%，如能妥善規劃，不僅能改善北港地區公共運輸場站，更可能引進青創使用，建議國產署改採局部合作、循序開發，適度支援地方公共建設。一方面可用少量國有土地，配合公共利益，另一方面依循商業區之發展規定，進行高強度之開發。

成大副總務長陳志宏教授從都市計畫觀點，強調北港鎮是雲林、嘉義沿海的重要中心都市，憑藉台19線的交通優勢與朝天宮周邊的舊市中心呼應，儼然有雙核心發展的趨勢。為振興地方觀光產業、促進淨零永續發展，建議將商業區、停車場用地視為同一基地整合考量，並以轉運導向發展思維整體規劃、分期開發，避免基地開發造成既有公共設施負擔。

縣議員蔡岳儒表示，華南路周邊已成為高強度的商業區，也是來北港的遊客時常會開車經過，國產署後續的開發方向除了商業功能，更要強化在地性與公共性，發展屬於北港在地獨特的轉運站，除了朝天宮、武德宮，也成為遊客來北港就會想來走走的新地標。

立委蘇治芬於座談會結論時感性地說，自己是北港轉運站的成全者而不是破局的人。北港轉運站的舊台汽大樓是蘇洪月嬌當省議員時所爭取的北港建設，也是很多老北港人熟悉的北埔路頭，蘇治芬呼籲縣府和國產署重啟協商，著眼北港20年或更長遠的發展需求。以都市計劃等政策工具思考北港空間和時間發展的需求。

▲北港轉運站由國產署自行招標設定70年地上權方式釋出土地使用權予民間，盼活絡經濟、帶動地方發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲但閒置多年的北港轉運站，在北港的未來發展受到當地民眾關注與期待。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►工讀生太累！加油槍未跳停「98汽油滿出來」　重機車主說話了

►800盒薯條大變身！2米高可愛版「恐龍耀西」驚現斗六

►穿梭雲林古今歷史《雲林縣志》編纂　一鄉鎮一志書開啟新里程

►雲科大與環球驗證簽訂策略聯盟　攜手創新農業「一驗多證」

►鬼月別鐵齒！專家提醒3做3不做　拜好兄弟3禁忌勿踩雷

ET快訊
LISA浴室自拍超辣！　脫到剩比基尼
快訊／國家警報響了！　大雷雨襲2縣市
「神單」爆紅急喊停！　保險公司回應了
父獨留3歲女在家墜樓亡！媽媽痛哭求重判　判決出爐
29歲BMW男自撞火燒車慘死　父悲痛認屍
托嬰中心爆虐嬰！　11月女嬰「慘被拋摔還吊掛1hrs」
快訊／午後雨彈來襲！　13縣市大雨特報
快訊／陸宣布：今起全面暫停「日本水產品」輸入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南庇護工場中秋禮開賣　黃偉哲：購買比直接捐錢更有意義

竹市推環保祭祀　響應「以功代金」做公益抽好禮

著眼北港未來　地方疾呼：北港轉運站開發應加速重啟

屏警枋寮分局新建工程經費4億元　成立採購廉政平臺

晨運婦遭迪奧妹酒駕撞死！　避免憾事再發生...台南警將強力執法

假冒里幹事詐取長者養老金　東警友善通報網奏效

台東縣環保局攜手公所及廟宇　合作再推紙錢集中燒

花蓮羅山景平3號橋9／1起全路幅復建施工　明年4月恢復通行

台中協尋冠軍警是他！3個月尋獲18人　同事曝秘訣「和這原因有關」

詐騙衰遇休假警　嘉義市保安警亮證件叫支援人贓並獲

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

陳盈潔2度聲請暫緩入監　檢以「身心狀態尚可」拒絕

台南庇護工場中秋禮開賣　黃偉哲：購買比直接捐錢更有意義

竹市推環保祭祀　響應「以功代金」做公益抽好禮

著眼北港未來　地方疾呼：北港轉運站開發應加速重啟

屏警枋寮分局新建工程經費4億元　成立採購廉政平臺

晨運婦遭迪奧妹酒駕撞死！　避免憾事再發生...台南警將強力執法

假冒里幹事詐取長者養老金　東警友善通報網奏效

台東縣環保局攜手公所及廟宇　合作再推紙錢集中燒

花蓮羅山景平3號橋9／1起全路幅復建施工　明年4月恢復通行

台中協尋冠軍警是他！3個月尋獲18人　同事曝秘訣「和這原因有關」

詐騙衰遇休假警　嘉義市保安警亮證件叫支援人贓並獲

716才喊居住正義　時力批侯友宜開芭樂票：連囤房稅都搞不定

日本「絕頂女神」狂撈近7000萬！自製戀愛筆記：不賣肉讓男人掏錢

俄墜機現場「機尾殘骸」散落一地　瓦格納大樓亮起十字架哀悼

台南庇護工場中秋禮開賣　黃偉哲：購買比直接捐錢更有意義

進病房1舉動「觸醫院禁忌」！《棒棒堂》男星當場拐腳…秒鞠躬：打擾了

圍標搶億元核電工程！天道盟「村哥」判2年　台電收賄貪官判5年半

全台最辣英文老師性感照曝！最性感地方竟是「龍頭」

竹市推環保祭祀　響應「以功代金」做公益抽好禮

《英雄聯盟》新英雄美術圖流出論壇急刪　蜜大腿加裸足網喊好想舔

男歌手遭爆「夜店約妹回房間玩」！　女星揭內幕：公司花很多錢壓

地方熱門新聞

彰化善人捐4000萬土地蓋衛福大樓　人找到了

淡水門牌誤編居民投錯里長　落選者傻眼

帶愛貓結紮3天後貓人永隔！飼主怒申訴　新北動保處出面助調解

東大門夜市「停車30分鐘70元」　花縣府回應了

淡水門牌誤編劃錯區　400居民投錯里長

新北蘆洲役男抽籤　警方趁勢宣導反詐騙「三要七不」

台東今年161人染性病　10人愛滋病

基隆水質異常變黃還發臭！台水道歉了

男誆買保險騙小錢　至少涉案4起

台中協尋冠軍警是他3月尋獲18人

婦遭酒駕撞死　警將強力執法

1歲女娃困車內南警成功救援

都計區雜草長逾60公分　限期未改善最重罰6千

800盒薯條大變身！「恐龍耀西」驚現斗六

更多熱門

相關新聞

加油槍未跳停98汽油溢滿　重機車主說話了

加油槍未跳停98汽油溢滿　重機車主說話了

雲林斗六市一家加油站日前發生工讀生在重機車加油時，加滿了油卻未跳停收槍，導致汽油大量從油箱口滿溢噴出。重機車主將影片分享在臉書社團《輕檔車俱樂部》，加油站今日受訪指出，機車加油均有SOP，該工讀生當天可能太累沒注意。而車主表示不會要求賠償，但希望工讀生能記取教訓。

千元鈔買房　新北山坡屋底價1025元吸8人爭搶

千元鈔買房　新北山坡屋底價1025元吸8人爭搶

李昌鈺博士現身雲林演講學思歷程

李昌鈺博士現身雲林演講學思歷程

《雲林縣志》編纂　一鄉鎮一志書開啟新里程

《雲林縣志》編纂　一鄉鎮一志書開啟新里程

800盒薯條大變身！「恐龍耀西」驚現斗六

800盒薯條大變身！「恐龍耀西」驚現斗六

關鍵字：

北港轉運站舊台汽大樓雲林北港鎮蔡岳儒蘇治芬國產署

讀者迴響

熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

快訊／扁女婿趙建銘車禍！開法拉利超車不慎撞騎士

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

LISA脫到剩比基尼「浴室自拍」！

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

抓包一番賞作假！孫生直擊衝突現場

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面