著眼北港未來　地方疾呼：北港轉運站開發應加速重啟

▲國產署說明北港轉運站的未來開發。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

北港轉運站是舊台汽大樓，建於1985年7月31日；1997年台汽客運停駛後即閒置，2005年辦理都市計畫通盤檢討，將車站專用區變更為商業區及停車場用地，國產署捐贈3成停車場用地給雲林縣政府。過去縣府也想和國產署合作並主導開發案，惟自2016年規劃至2022年進度緩慢，國產署決議不再與雲林縣府合作北港轉運站開發事宜。

國產署認為已依都市計畫回饋土地，雲林縣政府規劃住宅區及商業區國有土地，併同縣有停車場用地合作開發客運轉運站，未見其必要性及效益；應該回歸原都市計畫變更目的，配合鄰近發展現況作最有效及高強度使用，決定由國產署自行招標設定70年地上權方式釋出土地使用權予民間，活絡經濟、帶動地方發展。

參加北港轉運站座談會的國產署曾國基表示，北港轉運站的舊台汽大樓雖然已經兩次流標，但還是希望能請聽地方需求，創造中央政府、地方政府、民眾三贏的開發案。

▲北港轉運站在台19線，華南路和大同路口的舊台汽大樓，是很多北港人的共同記憶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲科大劉銓芝教授指出，縣府所有的2000餘平方公尺土地，其建蔽率達80%、容積率達960%，如能妥善規劃，不僅能改善北港地區公共運輸場站，更可能引進青創使用，建議國產署改採局部合作、循序開發，適度支援地方公共建設。一方面可用少量國有土地，配合公共利益，另一方面依循商業區之發展規定，進行高強度之開發。

成大副總務長陳志宏教授從都市計畫觀點，強調北港鎮是雲林、嘉義沿海的重要中心都市，憑藉台19線的交通優勢與朝天宮周邊的舊市中心呼應，儼然有雙核心發展的趨勢。為振興地方觀光產業、促進淨零永續發展，建議將商業區、停車場用地視為同一基地整合考量，並以轉運導向發展思維整體規劃、分期開發，避免基地開發造成既有公共設施負擔。

縣議員蔡岳儒表示，華南路周邊已成為高強度的商業區，也是來北港的遊客時常會開車經過，國產署後續的開發方向除了商業功能，更要強化在地性與公共性，發展屬於北港在地獨特的轉運站，除了朝天宮、武德宮，也成為遊客來北港就會想來走走的新地標。

立委蘇治芬於座談會結論時感性地說，自己是北港轉運站的成全者而不是破局的人。北港轉運站的舊台汽大樓是蘇洪月嬌當省議員時所爭取的北港建設，也是很多老北港人熟悉的北埔路頭，蘇治芬呼籲縣府和國產署重啟協商，著眼北港20年或更長遠的發展需求。以都市計劃等政策工具思考北港空間和時間發展的需求。

▲但閒置多年的北港轉運站，在北港的未來發展受到當地民眾關注與期待。（圖／記者蔡佩旻翻攝）