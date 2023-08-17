同樣起訴！民眾黨護高虹安卻要林姿妙辭職　她批雙標「如變形蟲」

▲新竹市長高虹安。（圖／新竹市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌在任職立委期間貪汙助理費遭檢方起訴，民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫、鴻海集團創辦人郭台銘都跳出來聲援，更批評綠營政治追殺。對此，時代力量黨主席王婉諭16日受訪時批評，先前宜蘭縣長林姿妙遭起訴時，民眾黨蔡壁如、陳琬惠要求林辭去縣長並承諾放棄連任，面對自己人涉貪遭起訴時，態度卻是完全雙標。

王婉諭16日受邀「震傳媒｜新聞！給問嗎？」專訪，對於總統大選民調，王婉諭分析，民進黨總統參選人賴清德雖維持民調領先，但有執政包袱，不能也不敢檢討蔡政府施政缺失，且拋出的政見缺乏亮點，難以突破現狀；國民黨總統參選人侯友宜持續位居老三，自毀刑警反黑人設，與黑金派系靠攏，搶救藍營基本盤，力圖止跌回穩，卻不見成效。

王婉諭指出，民眾黨主席柯文哲在716大遊行活動後，出現仇女、物化女性，與嘉義海線黑道大老同台等負面爭議，主打超越藍綠，卻是核心價值搖擺不定，民調緩步下跌。

針對高虹安涉貪爭議，王婉諭指出民眾黨、國民黨的極力護航，展現了台灣政治的荒謬之處。先前宜蘭縣長林姿妙遭起訴時，民眾黨蔡壁如、立委陳琬惠要求林姿妙知所進退，辭去縣長並承諾放棄連任，負起政治責任，結果面對自己人涉貪遭起訴時，態度卻是完全雙標。

王婉諭強調，每個政黨面對價值選擇時都應有明確態度，而不是變形蟲式的標準，為選票不顧一切。