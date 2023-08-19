高虹安涉貪遭起訴！林耕仁喊「水落石出」　她嘆：藍最後良心成棄兒

▲前國民黨議員林耕仁。（圖／翻攝林耕仁臉書）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安遭控擔任立委期間涉嫌詐領助理費，台北地檢署調查後正式以貪污罪起訴。藍白陣營第一時間力挺，而去年踢爆高涉貪的前國民黨議員林耕仁則表示，抽絲剝繭、水落石出。民進黨立委林楚茵19日感嘆，國民黨的聲援都給了高虹安，林耕仁再度成為邊緣人，難怪網友說林耕仁是國民黨最後良心，儘管振筆疾書證明是非，仍是國民黨的棄兒！

新竹市長高虹安擔任立委期間，被告發涉嫌詐領助理費，以及資策會控告高涉背信等2案，台北地檢署14日偵查終結，其中貪污案起訴高虹安、助理等5人，而背信案則不起訴。事發後，國民黨主席朱立倫第一時間跳出，支持高虹安「還她清白。」

去年揭發此事的林耕仁則發文表示，相信司法機關都秉持勿枉勿縱的原則，對本案詳查案情，將真相公諸於眾。而案件業經北檢檢察官提起公訴，足證當時自己提出之資料具有「證據能力」，也有相當之「證明力」，絕非憑空捏造，「抽絲剝繭、水落石出。」

對此，林楚茵指出，高虹安貪汙遭起訴後，柯文哲帶著民眾黨全黨挺貪腐救一人，更扯的是邏輯錯亂的國民黨，明明高虹安案的揭發者是「國民黨」當時的新竹市長候選人林耕仁，可悲的是，高虹安被起訴從國民黨主席朱立倫到一堆國民黨政治人物，全部跳出來力挺高虹安。

林楚茵表示，林耕仁不只邊緣人，國民黨更沒人把林耕仁當自己人，國民黨不挺同志挺外人，林耕仁遭同志背叛好悲慘，國民黨為了勝選出賣靈魂，難怪網友說林耕仁是國民黨最後的良心，儘管林耕仁臉書振筆疾書證明是非，仍舊是國民黨的棄兒！