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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／國民黨控碩論抄襲　何博文3點反擊：接受學倫會檢驗以昭公信

▲民進黨議員何博文出席新北「第七屆黨部主委暨執評委交接典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委參選人何博文。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨今（1日）召開記者會，指出新北立委參選人何博文的淡江大學碩士論文疑似嚴重抄襲「肉眼可見」，相似度高達58%。對此，何博文稍早發出3點聲明澄清，並表示，整部論文比對相似度低於15%，並未逾越淡江大學碩士學位標準，為昭公信也接受淡大學倫會審查。何也批評，國民黨為救立委洪孟楷選情惡意指控，呼籲洪孟楷也公布論文用同樣標準檢視。

何博文發出三點聲明如下：

一、本人經（快刀）系統比對，論文前半部相似度17.35%，後半部相似度11.97%，整部論文相似度平均14.66%。比對相似度低於15%，論文相似度並未逾越淡江大學獲得碩士學位的標準，相似部份大都是文獻回顧及資料引用。

二、為昭公信，本人願配合接受淡江大學學術倫理委員會審查，用專業的學術標準來回應惡意的選舉手段。

三、國民黨文傳會為了前主委洪孟楷的個人選情，所為之惡意指控已涉嫌違反公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選，不排除進一步法律行動。嚴正呼籲國民黨政治力不要凌駕學術獨立自由，專業的學術倫理也不應被惡意政爭取代。

何博文表示，自己是二十多年前以「一般生」考取淡江大學中國大陸研究所碩士班，並在淡水校區就讀，不是從政後才考取，也不是研讀在職專班。

何博文指出，國民黨刻意選賴清德在他選區內首場公開活動，進行惡劣政治操作，烏賊戰術抹黑，意圖使人不當選，挽救前文傳會主委洪孟楷個人緊繃的選情，令人遺憾。

何博文反擊，請國民黨用同樣的標準要求自己。洪孟楷台大政研所在職專班論文電子檔並未公開，請洪孟楷公布在台大政研所在職專班的論文電子檔，以及美國留學的英文電子檔，提供外界查閱。

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