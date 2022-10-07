謝國樑參加雙北定期票公聽會　台鐵與客運納入1280方案

▲謝國樑參加「台鐵・機捷納入雙北定期票可行性」公聽會。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／綜合報導

基隆市的通勤族人口比例位居全台之冠，每日有將近11萬名的通勤族到雙北等其他縣市工作，因此交通開銷對於基隆市的通勤族是一筆非常大的負擔。國民黨基隆市長候選人謝國樑今（7日）參加立法院所舉辦的「台鐵・機捷納入雙北定期票可行性」公聽會，為基隆廣大的通勤朋友發聲、替基隆市民朋友爭取權益。

謝國樑表示，很高興今天可以再回到立法院來為基隆的市民朋友發聲，雙北通勤族可以有涵蓋捷運、公車、Ubike的1280定期票方案，但是對於基隆的通勤族來說，最廣泛使用的台鐵及客運卻沒有納入；北北基桃雖然說是一日共同生活圈，不過從基隆到雙北或是桃園上學上班的市民朋友，無論是搭火車還是客運，每個月至少要花3000元到5000元，交通花費對於學生或是上班族都是一筆非常沉重負擔。

▲謝國樑在6月份提出交通政策時，就已經主張未來會爭取定期票的方案。

謝國樑也提到，把台鐵和客運納入雙北定期票對基隆廣大通勤族來說是當務之急，未來無論是票價的制定，還是市政府分攤的比例，都可以共同來討論。他在6月份提出交通政策時，就已經主張未來會爭取定期票的方案，將基隆納入雙北交通圈，甚至是北北基桃交通網絡，所需的經費可以藉由空汙回饋金，或是比照雙北以路邊停車費用來分攤預算支應。

謝國樑指出，未來北北基桃的交通網絡是非常緊密的，由於基隆目前還沒有捷運，因爲往返雙北或桃園的市民朋友都是使用客運或是台鐵，所以基隆絕對有必要替廣大的通勤族規劃出一個定期的月票方案，甚至不排除以「加價購」的模式，作為納入雙北1280定期票的配套，讓基隆市的通勤族未來在搭乘客運、台鐵到雙北或是桃園時，能有一個更完整個配套。

▲謝國樑希望年底一上任就能立刻執行，維護通勤族的權益。

謝國樑強調，這四個月裡，自己每個工作日的早上都會固定前往基隆通勤的據點，除了爭取市民朋友的支持外，也第一線的蒐集通勤族的想法與意見。因此自己未來會先爭取基隆市議會國民黨團的協助，將交通定期月票列為國民黨市長與市議員的聯合優先政見，全力爭取經費，希望年底一上任就能立刻執行，維護通勤族的權益。

【更多新聞】

►電影真實上演！女遭詐團控制辦外幣轉匯 臨櫃遞求救紙條獲救

►無照男自撞砂石車釀5傷！2月大兒隔年溢奶嗆死 妻提告結果出爐

►八點檔真實上演！不滿乾女兒亂講女兒壞話 她當街賞4巴掌下場曝

►酒友誆「我有槍」搶理髮店 他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

►拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘 3年後法官判他無罪