民進黨推政績影片　鄭運鵬獻聲推「育兒六利多」當爸媽的「好神托」

▲2022桃園市長候選人鄭運鵬提出「育兒六利多」，公托多、公園多、待遇優、更好托、輕鬆托、延長托。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書，下同）



地方中心／桃園報導

民進黨今（7）日召開記者會，推出第二支政績系列影片〈陪伴你，與孩子一起成長〉。首支政績影片〈原來，我們一起走了這麼遠〉，邀請台北市長候選人陳時中配音，細數疫情期間，台灣人歷經實名制、口罩和疫苗施打等過程，回顧防疫艱辛。第二支政績影片，則邀請桃園市長候選人鄭運鵬配音，以動畫形式，刻畫出初為家長的憂慮與快樂，也談民進黨執政下，為減輕父母壓力推出的育兒政績。

〈陪伴你，與孩子一起成長〉政績影片中，描述了養育孩子的過程，從產檢、居家育兒到孩子入學，與伴侶一起度過的辛苦卻又甜蜜的考驗。在養育的過程中，政府所規劃的補助則成為了讓父母更自信往前走的原因之一。

身為人父的鄭運鵬表示，只要是父母，都會有相同的擔心，這是不分黨派的共同心情。鄭運鵬也說，桃園市是今年全台出生率最高的城市，也是育兒津貼的領頭推行城市，這不僅表示桃園是一個宜居城市，也表示政府的育兒政策正面提升了生育率。

鄭運鵬也表示，政府和社會的支援，是幫助年輕父母願意生養的助力，因此他提出「育兒六利多」，公托多、公園多、待遇優、更好托、輕鬆托、延長托，以及「育兒三大加碼」兒童樂園、弱勢媽媽陪產的協助、罕見疾病孩童的補助，希望能當「爸媽的好神托」。

▲民進黨副秘書長、政策平台召集人林飛帆。



記者會中，民進黨副秘書長、政策平台召集人林飛帆表示，民進黨政府執政以來，持續推動改善育兒相關的補助政策，包含不孕症的治療補助、增加產檢補助的項目、調高育兒津貼到5000元，九月底已經入帳，許多家長應該都有收到。此外，行政部門也努力增加平價托育名額，讓家長在育兒的過程中都能受到幫助。

林飛帆補充，此外，民進黨也力推班班有冷氣，並透過校園電力的改善，讓校校能發電，以及增加營養午餐的補助，讓育有學齡前、後孩子的家長，都能得到幫助，減輕育兒的壓力。

政績影片由民進黨網路社群中心負責規劃、執行，范綱皓主任表示，民進黨執政下，有許多體貼人民的政績，透過影片、懶人包圖卡，讓民眾能夠理解政府的用心。范綱皓補充，蔡英文總統與民進黨的官方LINE帳號，也曾推出互動式圖卡，讓大家快速秒懂政策。

〈陪伴你，與孩子一起成長〉｜顧家鄉，拚未來｜鄭運鵬溫馨獻聲

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鄭運鵬桃園市育兒政策暨政績影片〈陪伴你，與孩子一起成長〉公開記者會

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