估30萬確診者年底不能投票！　蘇貞昌認：為公共利益有相當的規範

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

九合一大選將至，指揮中心表示，包含確診未解除隔離、居家隔離與居家檢疫的民眾，於年底大選時，都將不能進入投票所投票，立委王婉諭7日質詢時詢問政院是否已經定調？對此，行政院長蘇貞昌回應，只要能出門就能投票，但投票有其閉密性，若要讓確診者出門投票，又要準備另一組發票與開票的人，實務上有困難。

對於確診者不能投票，王婉諭表示，不僅依法無據，甚至有違憲之虞，投票是憲法賦予人民的基本權利，任意侵犯或限制都不應該發生，傳染病防治法不是天條，指揮中心也無權逾越憲法規範，法國、韓國在大選時也並未對投票做任何限制。

王婉諭質疑，3月時中選會曾表示在研議如何讓確診者投票，比較可能延長投票時間，現在卻因為防疫為由沒收確診者投票權，尤其是18歲公民權好不容易推出立院，全台卻可能有30萬人投票權被沒收，這不應該發生。行政院對於投票政策是定案了還是評估中？先前的會考能針對確診者做出像是集中考場的調整措施，為什麼投票不行？

對此，蘇貞昌表示，《傳染病防治法》是根據憲法23條，為了公共利益，有相當的規範，並非沒收選票，只要能出門就可以投票，投票跟考試不同，考試全班坐在一起、大家同一張考卷，但投票的部分包含票、選舉人、行使權人都不同，實務上有困難。

蘇貞昌指出，對於確診者出門投票已經一再研議，像韓國那樣的方式結果是大失敗，投票有其閉密性，如果要讓確診者出門投票，又要準備另一組發票與開票的人，「除非委員你能發明一套（方法）。」