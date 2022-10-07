▲黃捷超萌雙馬尾女僕裝熱舞攻蛋，網驚「以為是林襄」嗨喊戀愛了。（圖／翻攝自黃捷FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

第三屆高雄國際動漫節自今（7）日至10日正式在高雄巨蛋體育館盛大舉行，高雄市議員黃捷特別綁著超萌雙馬尾，病換上女僕裝，在開幕表演與其他月讀女僕們一起熱舞。不少粉絲留言大讚，「戀愛了」、「被議員耽誤的女僕」、「驟眼看以為是林襄，原來是更萌的捷醬」、「太香了」、「台灣第一卡哇伊，高雄捷醬，鳳山名產…^_^」。

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「捷醬攻蛋大成功！」黃捷在臉書專頁PO文表示，第一次公開表演跳舞就是在高雄巨蛋，很感謝月讀女僕們耐心的指導、陪她練習，順利演出。

黃捷說，今天是高雄國際動漫節第一天，展場已經擠滿動漫迷，而且從今年開始，高雄國際動漫節即將年年舉辦，超級期待！而她也向主辦單位爭取，希望能讓南台灣的動漫迷們有更多活動場次，展現ACG文化力。





▲▼黃捷超萌雙馬尾女僕裝熱舞攻蛋，網驚「以為是林襄」嗨喊戀愛了。（圖／翻攝自黃捷FB粉絲專頁）

不少粉絲看到雙馬尾女僕黃捷後，大喊「戀愛了」、「被議員耽誤的女僕」、「驟眼看以為是林襄，原來是更萌的捷醬」、「太香了」、「台灣第一卡哇伊，高雄捷醬，鳳山名產…^_^」。

▲黃捷賣力宣傳高雄國際動漫節。（圖／翻攝自黃捷FB粉絲專頁）

高雄國際動漫節為期4天，邀集各知名出版社、動畫、遊戲及周邊相關業者共襄盛舉。展出內容除了提供動漫畫作品、小說、遊戲、原創 IP 等外，由動漫畫所衍生的時尚潮物、玩具、公仔及相關周邊等皆是漫粉們最喜愛的吸睛商品。超過60家廠商約250個攤位皆卯足全力推出了各式特色、好康優惠、滿額贈品等琳瑯滿目的商品，漫粉們千萬不要錯過了南台灣最嗨動漫盛會。