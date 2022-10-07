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拜登警告「核子末日」恐降臨！　風險達古巴飛彈危機後最高

▲▼拜登警告普丁，美國與北約已做好準備捍衛北約國家的每一寸領土。（圖／路透）

▲拜登指出，普丁的核武威脅是真實存在的。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統拜登6日警告，發生核子「世界末日」（Armageddon）的風險，達到1962年古巴飛彈危機以來最高。他宣稱自己非常了解普丁，「當他談到使用戰略核武或生化武器時，並不是在開玩笑。」

拜登在民主黨國會競選委員會（DSCC）募款活動上表示，普丁的威脅真實存在，因為俄軍「明顯表現不佳」。他直言，即使只使用低當量戰略核武，也會讓事態迅速失控，導致全球毀滅。

俄羅斯入侵烏克蘭8個月後，遭受一系列重大挫敗，普丁和多名高官近期頻頻提及使用戰略核武的可能性。普丁9月21日頒布動員令時說，「國家領土完整性受到威脅時，為了保護俄羅斯及人民，我們肯定會使用一切手段。這不是虛張聲勢」。

數個月以來，美國官員持續警告，俄羅斯可能在烏克蘭使用大規模殺傷性武器。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）也透露，華府已向莫斯科清楚表明，在烏克蘭使用核武會有什麼「後果」。但白宮本周指出，目前尚未看到俄軍準備使用核武的跡象。

烏克蘭總統澤倫斯基6日稍早則表示，普丁非常了解，如果發動核武打擊，永遠不會獲得全世界的原諒，「他了解在使用核武後，就無法再保全自己的性命，而我對這個看法很有信心。」

 

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