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不想打仗！2俄人「搭小船」勇跨海峽　逃到阿拉斯加求庇護

▲▼2名俄羅斯人為了逃避徵召令，搭小船跨越白令海峽，逃到阿拉斯加尋求庇護。（圖／達志影像／美聯社）

▲2名俄羅斯人為了逃避徵召令，搭小船跨越白令海峽，逃到阿拉斯加尋求庇護。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

2名俄國人不願被派往烏克蘭前線打仗，竟搭乘小船，跨越白令海峽，前往美國阿拉斯加州尋求庇護。阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）5日表示，這起事件令人出乎意料，但他與其他州政府官員認為，接下來不會湧入大批庇護人潮，「這或許只是一次性事件」。

CNN、《美聯社》等外媒報導，2名俄人自稱來自俄羅斯東岸沿海的一個社區，並在阿拉斯加西側的聖勞倫斯島（St. Lawrence Island）登陸。美國國土安全部表示，他們已被送往阿拉斯加州最大城市安克拉治（Anchorage），接受身體檢查及相關審問，接下來會按照移民法處理。

根據阿拉斯加公共土地資訊中心（APLIC）資訊，在最接近的地方，俄羅斯距離阿拉斯加僅55英里（約88.5公里）。不過，州長鄧利維仍指出，一場風暴將要襲擊阿拉斯加西北部地區，「未來幾天以任何形式穿越白令海峽都可能是危險的。」

共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）和蘇利文（Dan Sullivan）則呼籲加強該州邊境維安，「此事件表明2件事，第一，俄國人不想參與普丁對烏克蘭的侵略戰爭。第二，考慮到阿拉斯加靠近俄羅斯，我們的州在確保美國國安方面，扮演重要角色」，華府應該優先考慮加強阿拉斯加的港口、基礎建設、海岸警衛隊等戰略防衛資源。

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